9 Lese-Tipps für die Sommerferien – Mit diesen Büchern haben Sie viel Spass Kurz vor der Abreise in die Ferien der obligate Blick ins Bücherregal: Welchen Roman wollte man schon lange mal lesen? Eine gute Frage, auf die wir neun Antworten haben. Nora Zukker , Guido Kalberer , Michèle Binswanger , Andreas Tobler , Alexandra Kedves , Martin Ebel , Pascal Blum , Daniel Böniger , Susanne Kübler

Es gibt kaum einen Ort, an dem sich nicht gemütlich lesen lässt. Hier eine Impression aus England. Foto: Peter Marlow (Magnum Photos)

Ist die akute Frage beantwortet, ob man die Ferien in der Schweiz oder im Ausland verbringt, stellt sich bereits die nächste: Welches Buch soll man einpacken? So viel Zeit wie in den Sommerferien hat man ja sonst nie zum Lesen. Also gilt es, die richtige Wahl zu treffen. Wir helfen Ihnen dabei mit neun Lektüretipps.

Benedict Wells: «Hard Land»

Mit einem Gespür für gute Geschichten: Der deutsch-schweizerische Doppelbürger Benedict Wells. Foto: Patrice Normand (Opale/Leemage/laif)

«In diesem Sommer verliebte ich mich, und meine Mutter starb.» So beginnt «Hard Land» von Benedict Wells. Es ist bereits alles da: Der schlimmste kann auch der schönste Sommer sein – wenn man 16 Jahre alt ist. Sam verliebt sich in Kirstie mit der schicken Zahnlücke, Brandon nennen alle Hightower, und Cameron mag Jungs. Man will mit dieser Gang auf den Dächern in einem amerikanischen Kaff in Missouri rumhängen, rauchen und trinken. Wie man Wells kennt, trägt er Schicht um Schicht ab und zeigt uns das Innerste seiner Figuren mit höchster Empathie. Kühne Träume mit der obligaten Dosis Tragik – eine Ode an die 80er oder ein Remix. Aber vor allem ein guter Grund, wieder einmal «Take on Me» von A-ha, «Dancing with Myself» von Billy Idol oder «Don’t You (Forget About Me)» von den Simple Minds zu hören. Nora Zukker