Merchandise von Zürcher Bands – Mit diesen Fanartikeln drücken wir unsere Liebe aus Zürcher Bands und Musikschaffende sind ganz schön kreativ, was ihre Merchandise-Artikel anbelangt. Wir stellen unsere Favoriten vor. Moira Jurt , Sara Belgeri

Sängerin Janine Cathrein von Black Sea Dahu mit einem von Hand bedruckten Bandshirt. Foto: Vera Cathrein

Das mit den Fanartikeln ist so eine Sache. Darf man ein Bandshirt nur wegen seines coolen Logos tragen, auch wenn man eigentlich keine Ahnung hat, wer Nirvana waren oder was für Musik Joy Division gemacht haben? Unter gar keinen Umständen, würde wohl die Antwort der meisten lauten. Darf man wohl, finden wir bei diesen vier Fanartikeln von Zürcher Bands – einfach, weil sie so kreativ und ästhetisch sind und wir gern lokale Musikschaffende unterstützen. An ihre Konzerte zu gehen, würden wir in diesen Fällen aber zusätzlich dringend empfehlen.

Black Sea Dahu