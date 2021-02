Widerstand aus sechs Kantonen Jetzt wird der Streit um Ski-Terrassen im Bundesrat zur Chefsache

Trotz neuer Vorgaben wollen mehrere Kantone ihre Terrassen in den Skigebieten offen halten. Am Donnerstag fand ein Gespräch zwischen Alain Berset und den Abtrünnigen statt. Am Freitag wollen diese ihr weiteres Vorgehen festlegen.