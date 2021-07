Rezepte mit lokalen Softdrinks – Mit diesen Sommercocktails trinken Sie Zürich Jessica Kollar, Geschäftsführerin der Central Bar im Kreis 4, hat vier Drinks mit und ohne Alkohol kreiert. Sie enthalten alle Craft-Sodas aus Zürcher Manufakturen. Claudia Schmid

Colakraut schmeckt nach Colafröschli. Jessica Kollar benutzt es, um damit den Drink Kräutergarten zu dekorieren. Foto: Dominique Meienberg

Fanta, Sprite, Cola? So was von out. Zumindest in Bars und Szenerestaurants. Wer heute seine Kundschaft überraschen möchte, serviert Limonaden lokaler Produzenten. In Zürich ist das Angebot besonders gross.

Ob Gents, Ko’lah, Zobo, Urban Lemonade oder die neuen Kombuchas des Start-ups Frauerei – seit einigen Jahren kommt im Kanton regelmässig ein neues Getränk auf den Markt. Im Zeichen des Lokalen steht auch die kürzlich eröffnete Produktionsstätte in Eglisau, wo wieder das Kultgetränk Vivicola abgefüllt wird.

Jessica Kollar, Geschäftsführerin der Central Bar im Kreis 4, arbeitet fürs Mixen von Cocktails schon seit längerem mit Produkten heimischer Produzenten, etwa mit den Tonics von Gents. «Es ist cool, wenn ich so kleinere Betriebe unterstützen kann. Umso schöner, wenn sie aus der eigenen Stadt kommen». Sie betreibt mit ihrem Partner die Getränkefirma The Cocktail und weiss, wie schwierig es, ist ein Produkt zu positionieren.