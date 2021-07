Tipps für das richtige Modell – Mit diesen Sonnenbrillen sehen Sie nicht alt aus Sie sind die Einstiegsdroge in die Luxusmode – aber schnell von gestern. In diesem Jahr hat den Durchblick, wer sich für kleine Neunziger-Modelle entscheidet – oder einen Klassiker. Silke Wichert

Saint Laurent zeigt neue Sonnenbrillen regelmässig auf dem Laufsteg. Für den Sommer 2021 sind sie vor allem rechteckig. Foto: Saint Laurent

Was schenkt man einem wie Wladimir Putin? Der Mann hat ja schon alles, oder nimmt sich halt, was er will. Deshalb entschied sich US-Präsident Joe Biden beim diesjährigen G-7 Gipfel für etwas Persönliches: eine Sonnenbrille im Fliegerstil, wie er sie unübersehbar selbst gern trägt.



Allerdings – kleiner Seitenhieb – nicht von seinem bevorzugten Label Ray-Ban, sondern von der amerikanischen Marke Randolph, die auch die Modelle der Nato-Piloten herstellt, jenes Vereins also, der Putin in der Ukraine gern mal in die Quere kommt. Mit Sicherheit wird er das Ding nie aufsetzen.