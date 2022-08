Das Trauma von München – Mit einem Schlag war der fröhliche Sport nur noch eine Randnotiz Vor 50 Jahren spazierten acht Terroristen ins olympische Dorf, um Juden zu ermorden. Das Attentat hallt nach bis heute – auch wegen einer flapsigen Bemerkung. Philipp Muschg

Ein Bild, das sich eingebrannt hat in den Kopf und die Geschichte des Sports: Einer der Terroristen auf einem Balkon des olympischen Dorfes am Morgen des 5. September 1972. Foto: Keystone/AP Photo/Str

Auch der zehnte Tag der Olympischen Spiele von 1972 in München war wieder ganz zauberhaft gewesen. In der Schwimmhalle hatte der 22 Jahre alte Amerikaner Mark Spitz eine nicht für möglich gehaltene Serie vollendet: Im siebten Wettbewerb, zu dem er angetreten war, hatte er die siebte Goldmedaille gewonnen und sie zudem mit dem siebten Weltrekord veredelt. Eine historische Leistung! Und nicht die einzige an diesem Tag.