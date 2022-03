Neuer FDP-Präsident in Zürich – Mit einer Blitzkarriere zum Chef der Stadtzürcher FDP Përparim Avdili will die bürgerliche Opposition in der Stadt anführen. Der Parteivorstand traut das dem 34-Jährigen zu, wie er am Freitagmorgen bekannt gab. Patrice Siegrist

FDP-Gemeinderat Përparim Avdili an einer Pressekonferenz nach der Absage des Alba-Festivals im September 2021. Foto: Keystone

Und nun also Präsident. Përparim Avdili will die Nachfolge von Severin Pflüger übernehmen und ab diesem Frühjahr die Stadtzürcher FDP leiten. Er ist der einzige Kandidat, den die fünfköpfige Findungskommission dem Parteiausschuss präsentiert hat. Der Vorstand hat ihn am Freitagmorgen für die Wahl durch die Mitgliederversammlung am 17. Mai nominiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der 34-jährige Avdili ist im Finanz- und Bankensektor tätig, ist ledig, hat keine Kinder und kommt aus Zürich Altstetten und ist Schweiz-Albanischer Doppelbürger. Und er legt eine Blitzkarriere in der Zürcher FDP hin. Erstmals wurden die Medien vor sieben Jahren auf ihn aufmerksam. Damals kandidierte er – zwar erfolglos, aber aufsehenerregend – für den Kantonsrat. Auf seinem Wahlplakat stand: ««Zürich – Rrethi 3 dhe 9» was «Zürich – Kreis 3 und 9» auf Albanisch heisst. «Exotisch», nannte das der Blick.

2018 klappte es dann mit der Wahl. Mit 30 wurde Avdili in den Gemeinderat gewählt. Und nun, nur vier Jahre später, ist er designierter Parteipräsident. Der Parteiausschuss sei überzeugt, dass Avdili bereit sei für den Job, auch dank seiner «breiten Führungserfahrung in der Privatwirtschaft». Avdili ist im Finanz- und Bankensektor tätig.

Stramm auf FDP-Linie

Einer breiteren Öffentlichkeit dürfte Përparim Avdili im vergangenen September aufgefallen sein. Als der Kanton aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen plötzlich das Alba-Festival auf dem Zürcher Hardturmareal absagte, setzte er sich für die Organisatoren und gegen die Stigmatisierung der albanischen Community ein. «Die Regierung hätte es dabei bewenden lassen können, auf die angespannte Situation in den Spitälern hinzuweisen, ohne einen solchen Bezug zur Balkan-Community herzustellen», sagte er damals an einer Pressekonferenz auf dem Festgelände.

Avdili gilt als gesellschaftlich liberal und politisiert stramm auf FDP-Linie. Seit seiner Wahl in den Gemeinderat ist er mit seinem Kampf gegen das besetzte Koch-Areal aufgefallen. Jüngst konnte er mit zwei parteiübergreifenden Vorstössen Erfolge feiern. Gemeinsam mit Isabel Garcia von der GLP erreichte er, dass die Stadt Zürich einen Pilotversuch mit anonymisierten Bewerbungsverfahren lanciert. Zusammen mit Nadia Huberson von der SP gelang es ihm, die Stadt dazu zu bringen, die kommunalen Einbürgerungsgebühren von 250 Franken für junge Erwachsene bis zum 25. Altersjahr zu streichen. Beide Politikerinnen kennt er aus dem Verein Secondas Zürich, in dem er Vizepräsident ist.

Wird das Präsidium abgeben: Der aktuelle Parteipräsident Severin Pflüger. Foto: Urs Jaudas

Der Amtswechsel innerhalb der FDP ist geplant. Nach sechs Jahren ist jeweils Schluss für den Stadtzürcher FDP-Parteipräsidenten, so wollen es die Statuten. Severin Pflüger führte die Freisinnigen durch zwei kommunale Wahlen. Im Februar gelang es den Freisinnigen, einen zusätzlichen Sitz im Gemeinderat zu gewinnen und die beiden Stadtratssitze von Filippo Leutenegger und Michael Baumer gegen den Angriff von links-grün zu verteidigen.

