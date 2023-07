Schweiz vor erstem WM-Spiel – Mit einer Lichtbrille gegen den Jetlag Am Freitag startet die Schweiz in die Weltmeisterschaft. Wie stehen die Chancen, wo wohnt das Nationalteam – und wo wird überhaupt gespielt? Fabian Sangines

Bald geht es los: Die Vorfreude bei Fabienne Humm (links) und Nadine Riesen (rechts) auf die WM steigt. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Wann und wo wird gespielt?

Das Schweizer Nationalteam beginnt am Freitag, um 7 Uhr Schweizer Zeit (17 Uhr Ortszeit) das WM-Abenteuer gegen die Philippinen im neuseeländischen Dunedin. Das zweite Gruppenspiel findet am Dienstag, 25. Juli, um 10 Uhr Schweizer Zeit (20 Uhr Ortszeit) gegen Norwegen statt. Gespielt wird in Hamilton auf der Nordinsel. Zum Abschluss geht es dann wiederum in Dunedin gegen die Gastgeberinnen aus Neuseeland. Das voraussichtlich entscheidende Gruppenspiel ums Weiterkommen ist am Sonntag, 30. Juli, 9 Uhr Schweizer Zeit (19 Uhr Ortszeit) angesetzt.

Insbesondere in Dunedin ist alles andere als kuschlig warmes Wetter zu erwarten, das Nationalteam wurde mit 4 Grad empfangen. Etwas besser sieht es in Hamilton aus, die Wettervorhersage für den Dienstag besagt: eher sonnig, leicht bewölkt, bei 14 Grad.

Hier wird sonst Rugby gespielt: Das Waikato-Stadium in Hamilton. Foto: Brett Phibbs (AP/Keystone)

Wie steht es um die Schweizer Chancen?

Die Auslosung macht es den Schweizerinnen wirklich nicht leicht, Understatement zu betreiben. Aus Topf 1, demjenigen mit den nominell stärksten Gegnerinnen, zogen sie Neuseeland, eine der beiden Gastgeberinnen. Abgesehen davon, dass die Spielerinnen sich auf die Atmosphäre im Stadion freuen, wenn sie auf das Heimteam treffen, ist es gemäss der Fifa-Weltrangliste das schwächste Team, das der Schweiz hätte zugelost werden können. Deshalb ist die Qualifikation für den Achtelfinal schon fast Pflicht.

Gruppenfavoritin ist Norwegen, ein Team mit Weltklasse-Fussballerinnen wie Stürmerin Ada Hegerberg, Flügel Caroline Graham Hansen oder Abwehrspielerin Ingrid Engen. Die Norwegerinnen erlebten im vergangenen Jahr aber auch eine enttäuschende EM mit dem Aus in der Gruppenphase (unter anderem 0:8 gegen England).

Gehört zu den besten Spielerinnen der Welt: Norwegens Stürmerin Ada Hegerberg. Foto: Alessandra Tarantino (AP/Keystone)

Abgerundet wird die Gruppe mit den Philippinen: Die Asiatinnen schlugen zuletzt Vietnam und Malaysia knapp, in einem Testspiel gegen Island verloren sie im Februar 0:5. Zwar warnt Ersatzgoalie Livia Peng vor einem «kompakten Team», das defensiv stabil stehe und zwei schnelle Spielerinnen in der Offensive habe, aber auch für die Schweizer Captain Lia Wälti ist klar: «Wir sind klare Favoritinnen.»

Nils Nielsen, zum Zeitpunkt der Auslosung noch Nationaltrainer, sprach vom bestmöglichen Szenario, das der Schweiz hätte passieren können. Seine Nachfolgerin Inka Grings gibt als «ersten Schritt» das Überstehen der Gruppenphase als Ziel aus: «Ab dann ist alles möglich.» Wahrscheinlich ist vor allem, dass im Achtelfinal Spanien wartet, vielleicht auch Japan. Beide sind deutlich stärker einzuschätzen als die Schweiz. Vielleicht passiert aber auch etwas ganz Verrücktes, und Costa Rica oder Sambia schaffen die Sensation. Gerade die Afrikanerinnen haben mit dem 3:3 gegen die Schweiz und einem 3:2-Sieg gegen Deutschland in den Testspielen angedeutet, dass sie nicht als Touristinnen nach Neuseeland reisen.



Wo wohnt das Schweizer Nationalteam?

Schöne Aussicht: Die Schweizerinnen haben in Dunedin auch etwas Zeit für Sightseeing. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Sein Base Camp hat das Schweizer Nationalteam im Distinction Dunedin Hotel aufgeschlagen, unter normalen Umständen kriegt man dort ein Doppelzimmer für knapp 160 Franken pro Nacht. Das Viersternhotel, in dem die Spielerinnen in Einzelzimmern schlafen, liegt rund vier Kilometer vom Trainingsplatz Tahuna Park entfernt, also keine zehn Fahrminuten. Dort absolviert das Team alle Einheiten – mit Ausnahme der Abschlusstrainings am Tag vor der Partie, die jeweils im Stadion stattfinden, in dem die Partie ausgetragen wird.

Die geringe Distanz zum Trainingsgelände war einer der Gründe, weshalb die Schweizer Delegation Dunedin als oberste Priorität angegeben hatte.

Wie viele Kilometer legt die Schweiz zurück?

Knapp 30 Stunden dauerte die Reise nach Neuseeland, die Luftlinie von Zürich nach Dunedin beträgt 18’630 Kilometer. Die Spielerinnen dokumentierten den Trip auf ihren Social-Media-Kanälen ziemlich ausführlich – inklusive ausgefallener Schlaforte. Nach der Ankunft lag Meriame Terchoun sogar auf einem Pingpong-Tisch.

Doch damit sind die Reisestrapazen noch nicht zu Ende, nach dem ersten Spiel gegen die Philippinen fliegen die Schweizerinnen 982 Kilometer nach Hamilton, nach dieser Partie wieder zurück.

Im Fall einer Achtelfinal-Qualifikation reist die Schweiz wieder auf die Nordinsel. Sollte sie die Gruppe auf dem zweiten Platz abschliessen, stünde eine Begegnung mit der Siegerin der Gruppe C in Wellington auf dem Plan. Dorthin wären es 615 Kilometer. Als Gruppenerste würde sie auf das zweitplatzierte Team der Gruppe C treffen, Spielort wäre allerdings der Eden Park in Auckland – 1064 Kilometer von Dunedin entfernt.

Wie sind die Schweizerinnen mit dem Jetlag umgegangen?

Um sich an die niedrigen Temperaturen (Dunedin ist die kältestmögliche Destination) und die Zeitdifferenz von zehn Stunden zu gewöhnen, reisten die Schweizer Spielerinnen bereits am 9. Juli ab und kamen am 11. an. Nationaltrainerin Inka Grings betonte, sie hätte wegen des Wetters keine grossen Vorkehrungen treffen müssen, für Schweizerinnen seien Temperaturen von 4 oder 5 Grad ja nichts Aussergewöhnliches.

Damit der Jetlag etwas weniger stark ist, erhielt die gesamte Delegation eine spezielle Lichtbrille, die mit verschiedenfarbigen Lichtern den Schlafrhythmus steuern soll. Das blaue Licht soll wach halten, das orange müde machen. Zudem versuchen alle, nicht vor 21 Uhr schlafen zu gehen.

Wer sind die Schweizer Schlüsselspielerinnen?

Natürlich, ganz oben auf der Liste stehen Namen wie Offensivkünstlerin Ramona Bachmann, Ana-Maria Crnogorcevic (Rekordtorschützin und Rekordnationalspielerin) und Lia Wälti. Gerade die Kapitänin ist auf und neben dem Platz eine, vielleicht die grosse Stütze. Trainerin Inka Grings war froh, als sie erfuhr, dass Wältis Knöchelverletzung nicht so schlimm war wie zunächst befürchtet – sie wurde rechtzeitig wieder zu 100 Prozent fit.

Ihr Autogramm ist gefragt: Captain Lia Wälti ist rechtzeitig für die WM wieder fit. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Aber auch Aussenverteidigerin Noelle Maritz spielte zuletzt bei Arsenal stark auf, dazu wird FCZ-Spielerin Seraina Piubel immer besser – Gerüchten zufolge soll sogar der FC Barcelona an ihr interessiert sein. Noch ein letztes Mal in ein Turnier starten wird Gaëlle Thalmann, die 37-jährige Torhüterin hatte kurz vor Abflug ihren Rücktritt nach der WM angekündigt.

Das sagen die Schweizerinnen

Vor dem ersten Spiel scheint der Einsatz von Viola Calligaris schwierig. Seit der Ankunft in Neuseeland hat sie noch kein komplettes Training mit dem Team absolviert. Als sie zwei Tage vor dem ersten WM-Auftritt nach ihrer physischen Verfassung gefragt wurde, sagte sie vielsagend wenig: «Ich schaue von Tag zu Tag.» Wo hat sie genau «muskuläre Probleme», wie der Verband kommuniziert hat? «Darauf will ich nicht weiter eingehen.»

Besser sieht es bei Lia Wälti aus. «Ziemlich schmerzfrei» sei sie, trainieren gehe problemlos. Allerdings kommt sie nicht ohne Tape aus, die Bandage am Fuss soll stabilisieren und ihr ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Ein Einsatz gegen die Philippinen scheint nicht in Gefahr: «Ich werde so lange spielen, wie es geht.»

