Ideen gegen den Lehrermangel – «Mit etwas weniger Unterricht wäre das Problem behoben» Schulen müssen weiter Ungelernte einstellen, weil Lehrpersonen fehlen. Wir haben uns vor Ort umgehört – und sind auf überraschende Lösungsansätze gestossen.

Daniel Schneebeli

1 / 4 Sekundarlehrer Alessandro Fuso schlägt vor, die Stundenzahl zu reduzieren. Foto: Dominique Meienberg

Der Mangel an Lehrpersonen an den Zürcher Schulen ist so hoch, dass Bildungsdirektorin Silvia Steiner den Notstand ausrufen musste. Neu dürfen die Schulleiterinnen und Schulleiter auch Personen ohne Lehrdiplom – sogenannte Poldis – einstellen.