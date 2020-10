Temperaturchecks gegen Corona – Wer Fieber hat, muss draussen bleiben Zürcher Firmen, Läden und sogar Schulen setzen auf Temperaturchecks, um Corona-Infizierte zu erkennen. Was das bringt. Lisa Aeschlimann

Rigides Schutzkonzept: Ein Angestellter misst einem Apple-Kunden vor dem Eintritt ins Geschäft am Rennweg die Temperatur. Mai, 2020. Foto: Nicolas Righetti / lundi13

Wer in den Sommerferien beispielsweise in Italien war, kennt es: Wollte man in einen grösseren Bahnhof, ein Shoppingcenter oder auf eine Fähre, musste man sich zuerst die Temperatur messen lassen. Ein Mitarbeiter hält einem ein sogenanntes Infrarotthermometer kurz vor die Stirn. Nur wer weniger als 37,5 Grad hat, wird durchgelassen.

Gemäss der « Basler Zeitung » hat der Verkauf von kontaktlosen Fiebermessern in den letzten Monaten in der Schweiz angezogen. Mehrere Modelle sind beim Onlinehändler Brack erst wieder ab Februar erhältlich. Die grösste Schweizer Onlineapotheke Zur Rose hat wegen der erhöhten Nachfrage Lieferengpässe bei einigen Herstellern.