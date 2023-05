Numeral am Vorstadt-Sounds-Festival – Mit fünf bekam er ein Schlagzeug, jetzt spielt er an Festivals Die klopfenden Rhythmen und atmosphärischen Klänge des Berner Newcomers versetzen Hörerinnen und Nachtschwärmer in Trance. Zoé Richardet

Numeral bei einem Auftritt: Bühnennebel und Neonlicht sind sein Habitat. Foto: Doris Gasser

Als Philippe Adam fünf Jahre alt war, kaufte ihm sein Grossvater ein Schlagzeug. Das Instrument stand fortan in dessen Haus. «Ich glaube, er war es, der ein Schlagzeug haben wollte», sagt der 34-jährige Berner. «Dass es für mich sei, war vermutlich nur eine Ausrede.» Inzwischen macht Adam unter dem Namen Numeral elektronische Musik, 2020 hat er seine erste EP veröffentlicht. Neben dem Computer, analogen Synthesizern, einer Geige und dem Zupfinstrument Sansula spielt das Schlagzeug heute eine entscheidende Rolle in seiner Musik. Was aus diesen vielen Instrumenten entsteht, nennt Philippe Adam Downtempo Electronica und Ambient. Wie Schwemmholz treiben rhythmische Elemente, Soundeffekte und kurze Melodien im atmosphärischen Soundfluss.