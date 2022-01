Infektion fürs Zertifikat - Sie steckte sich absichtlich mit Corona an und infizierte auch die Kinder – was nun?

Infektion fürs Zertifikat – Mit ihr holten sich auch die Kinder Corona – was nun? Sie steckte sich absichtlich mit Corona an und nahm die Kinder gleich mit ins Krankenzimmer. Ob die Oberaargauerin dies so tun durfte? Stephan Künzi

Dass die Frau aus dem Oberaargau die Corona-Infektion mitsamt ihren Kindern plante, gibt heftig zu diskutieren. Foto: Getty Images (Symbolbild)

«Und da noch die eigenen Kinder mit hineinzuziehen», schrieb eine Leserin auf der Website dieser Zeitung. «Einfach nur bescheuert.»

Unberechenbare Infektion

Die Frau erzählte, dass sie sich gut vorbereitet und den Arzt als Berater an ihrer Seite gehabt habe. Gemeinsam mit ihr hätten auch die Kinder die Infektion durchgestanden. Die grösseren aus freien Stücken, die kleineren, weil sie so oder so von der familiären Quarantäne betroffen gewesen wären.