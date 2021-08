Gamedesignerin im Porträt – Mit ihren Games will sie Konventionen sprengen Sie entwickelt Spiele, in denen man haarige Raketenglaces rasieren oder mit dem Hammer auf Museumsobjekte einschlagen kann. Oftmals bewegt sich Sonja Böckler zwischen Gamedesign und Kunst. Sara Belgeri

Entwickelt unkonventionelle Games: Sonja Böckler. Foto: Sabina Bobst

Sonja Böckler möchte mit ihren Games gesellschaftliche Normen hinterfragen. Und diese brechen. Mit dem Handyspiel «Shave» zum Beispiel, das Böckler im Rahmen ihrer Masterarbeit an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK) entwickelte. In dem Spiel werden allerlei Objekte und Körperteile rasiert. Lippen, eine Pfeife, auch eine Raketenglace muss daran glauben. Es wird rasiert, bis alle Objekte vollständig glatt sind. «Haare auf dem Kopf sind normal, an Frauenbeinen hingegen irritierend und ein Schönheitsmakel», sagt Böckler. In dem Spiel soll das gesellschaftlich aufgeladene Thema auf humorvolle Weise hinterfragt werden.