Mittagessen im Giglio – Mit Italianità gegen die Winterkälte Im Zürcher Ristorante Il Giglio kommen allein bei der Lektüre des Menüs Sommergefühle auf. Tina Fassbind

Auf dem Teller: Vitello mit Kartoffeln. Foto: Andrea Zahler

«Brrr! Ist das kalt geworden!» Der Mann betritt mit hochgeschlagenem Kragen das Ristorante Il Giglio, als würde er nach Hause kommen – und wird vom Personal auch so begrüsst. Es sollte nicht der einzige Stammgast sein, der an diesem Mittag hier isst. Oder zumindest macht dies den Anschein, denn jede und jeder wird mit viel Herzlichkeit in Empfang genommen. Auch ich. Obwohl ich noch nie hier war. Kein Wunder, wird es einem gleich ein wenig wärmer.

Meine Freundin Lisa kommt etwas später, was mir mehr Zeit gibt, um das Menü zu studieren. Dazu gönne ich mir die Gesellschaft eines herben Pinot grigio Zuani aus dem Friaul (8.50 Franken/dl). Der Weisswein und die Lektüre der typisch italienischen Gerichte auf der Karte lassen in mir fast ein wenig Sommergefühle hochkommen, während draussen vor dem Fenster der erste Schnee liegt.