Bezirksgericht Meilen – Mit Lügen­geschichten nahm er einen älteren Herrn aus Zehntausende Franken hat ein Grieche einer Zufallsbekanntschaft abgeknöpft. Er kassiert dafür eine bedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten und wird des Landes verwiesen. Michel Wenzler

Aus zwei Spaziergängern werden vermeintlich Freunde – doch am Schluss wird die Begegnung zu einem Fall für das Bezirksgericht Meilen. Foto: Michel Wenzler

Zollikon an einem Novembertag: Ein Rentner lernt auf einem Spaziergang einen Mann kennen. Die beiden kommen miteinander ins Gespräch, irgendwann pumpt ihn der Unbekannte um 50 Franken an. Der pensionierte Informatiker hilft ihm aus. Von da an treffen sich die beiden immer wieder. Der ältere Herr glaubt, dass sich zwischen ihm und dem jüngeren Griechen eine Freundschaft entwickelt hat.

Immer wieder fragt ihn dieser nach Geld. Und der Pensionär zahlt, zahlt und zahlt – mehrere Zehntausend Franken. Er bekommt die unglaublichsten Geschichten zu hören, weshalb sein vermeintlicher Freund wieder und wieder auf ein Darlehen von ihm angewiesen ist. Das Sofa sei zusammengebrochen, als seine Tochter mit dem Hund darauf gespielt habe – er brauche eine neue Couch. Sein Vermögen in Griechenland sei blockiert, er benötige Geld, um es in die Schweiz zu transferieren.