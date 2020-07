Kampf gegen Corona-Pandemie – Regelmässige Massentests statt Masken Mundschutz, Contact-Tracing und Apps reichen nicht: Nobelpreisträger Paul Romer wirbt für eine alternative Corona-Strategie. Claus Hulverscheidt

Menschen in New York warten Ende März vor dem Elmhurst Hospital Center auf einen Corona-Test. Foto: John Minchillo/Keystone

An den Moment, als ihm klar wurde, dass er sich in den kommenden Monaten mit eher sachfremden Dingen beschäftigen würde, kann sich Paul Romer noch gut erinnern. Es war im März, die Corona-Welle steuerte in New York gerade auf ihren ersten Höhepunkt zu, als ihm seine Tochter eröffnete, dass sie sich mit dem Virus infiziert habe.