Eröffnungskonzert Lucerne Festival – Mit Paavo ins Paradies Dem Lucerne Festival 2023 gelingt der Auftakt mit Gustav Mahlers imposanter 3. Sinfonie. Der kurzfristig einspringende Dirigent Paavo Järvi brillierte am Pult. Peter König

Wirkte entspannt und gelöst: Paavo Järvi dirigiert das Lucerne Festival Orchestra am Eröffnungsabend. Foto: Priska Ketterer (Lucerne Festival)

Das Lucerne Festival ist immer reich an Höhepunkten. Wie gut ein Eröffnungskonzert auch sein mag, das Pulver ist damit meist nicht verschossen. Dieses Jahr würde es aber wenig wundern, wenn die Eröffnung in der Rückschau in vier Wochen als Highlight schlechthin haften bliebe. Auf dem Programm am Freitagabend stand Gustav Mahlers monumentale 3. Sinfonie in d-Moll.

Als Mahler (1860–1911) die Partitur im Juli 1896 fertigstellte, übertraf das Werk mit 100 Minuten Spieldauer und sechs Sätzen alles bisher Dagewesene. Dennoch zählt die Dritte zu den beliebtesten Sinfonien und wird in allen bedeutenden Konzertsälen immer wieder gespielt. In sechs Kapiteln vertonte Mahler eine eigentliche Schöpfungsgeschichte, was die Sinfonie für ein Festival mit dem Motto «Paradies» geradezu prädestiniert. Dass er die Partitur ausgerechnet am Fusse des Höllengebirges im Salzkammergut niedergeschrieben hatte, ist keine Ironie, denn die Sinfonie verbreitet ja nicht nur eitel Wonne. Schroffe Abgründe, jähe Dissonanzen und brachiale Brüche stehen neben Tänzen und Pastoralen. Melancholische Melodien wechseln sich mit markigen Märschen ab. Tiere und Pflanzen, Menschen und Engel bilden den Kosmos ab.

Benötigt werden dafür neben einer Altistin (vorzüglich wie in all ihren Mahler-Partien: Wiebke Lehmkuhl) auch zwei Chöre (die Damen des Chors des Bayerischen Rundfunks und die Luzerner Kantorei), und das Riesenorchester ist so breit aufgefächert wie ein Lehrbuch der Instrumente.

Souveräner Auftritt: Wiebke Lehmkuhl als Solistin. Foto: Priska Ketterer (Lucerne Festival)

Dass das Lucerne Festival Orchestra die Dritte von Mahler beherrscht, hat es 2007 unter seinem Gründer Claudio Abbado bewiesen. Und der für den erkrankten Riccardo Chailly kurzfristig einspringende Dirigent Paavo Järvi hatte sich mit zwei gelungenen Aufführungen des Werks zur Wiedereröffnung der renovierten Zürcher Tonhalle vor zwei Jahren bestens empfohlen.

Wie aber würde das zusammenpassen? Hier das grossartige Orchester: Es hat, stetig verjüngt, aber immer auch noch mit Leuten der ersten Stunde sein Topniveau zwei Jahrzehnte lang halten und seine Qualitäten beibehalten können: kammermusikalische Finesse, Spielfreude, Professionalität und gegenseitige Wertschätzung. Oder wie es Intendant Michael Haefliger in seiner Begrüssung ausdrückte: Weltklasse ist hier nicht das Ziel, sondern Voraussetzung.

Apéro und Ansprachen Festivaleröffnungen in Luzern sind immer auch gesellschaftliche Anlässe. Hausherr Michael Haefliger hält Hof, und fast alle kommen, Grössen aus Finanz und Wirtschaft, Klerus und Kultur, Politik und Showbusiness. Zwischen Empfang und Konzert gibts Reden, und diese fielen 2023 erfreulich frisch aus. Festivalpräsident Markus Hongler konnte eine schwarze Null für die drei schwierigen letzten Jahre vermelden. Intendant Haefliger blickte auf die einschlägigen Jubiläen 25 Jahre KKL und 20 Jahre Lucerne Festival Orchestra. Der Einsiedler Abt Urban Federer gab kenntnisreiche Einblicke ins Paradies und machte sie am Film «1492: The Conquest of Paradise» und an John Miltons Gedicht «Lost Paradise» fest. Seine biblisch-binäre Sicht auf Adam und Eva bildete einen unfreiwilligen Kontrast zum letztjährigen Festivalmotto «Diversity». Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider überbrachte mit sichtlichem Vergnügen die Grüsse der Landesregierung. Das Sommerfestival unter dem Motto «Paradies» dauert bis am 10. September 2023. (red)

Gegenüber der Tonhalle-Eröffnung wirkte Paavo Järvi entspannter und gelöster. Mal wie ein Zen-Mönch mit spärlicher Gestik und Mimik, oft mit markanter Zeichengebung hielt er die Klangmassen in Schach. Dynamisch und agogisch gibt Mahlers Dritte alles her, vom gewaltigen Orchesterorkan bis zum verspielten Solo (ausgezeichnet der Konzertmeister Gregory Ahss, vorzüglich alle Bläsersoli einschliesslich des diffizil exponierten, elegischen Posthornsolos aus der Ferne im dritten Satz).

Järvi hielt das Ganze frei von Pathos, grosse Ernsthaftigkeit liess aber auch Raum für Lebensfreude im zweiten und im letzten Satz. Den Spielanweisungen («Kräftig. Entschieden» oder «Sehr langsam. Misterioso») folgte er mit der ihm eigenen Souveränität. Das Zusammenspiel im und mit dem Orchester (das ja auch nicht wenige «seiner» Tonhalle-Musiker umfasst) funktionierte famos, der Abend liess keine Wünsche offen. Langen stillen Sekunden nach dem Schlussakkord folgte frenetischer Jubel des zuvor höchst disziplinierten Saals. Im Schweizer Fernsehen wurde das Konzert zeitversetzt im Format «Sternstunde Musik» übertragen – die Bezeichnung hat selten so gepasst wie hier.

