Südkorea und USA üben Ernstfall – Mit Panzer und Schiffen für den Frieden Südkorea hält wieder Militärübungen mit den USA ab. Zugleich will Seoul dem Norden seine Atomraketen mit Wirtschaftshilfen abkaufen. Bisher ohne Erfolg

Seit Montag rollen in Paju, etwa 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt Seoul, Panzer über die Strassen auf ihrem Weg zum örtlichen Truppenübungsplatz. Die Zeit der Rücksichtnahme auf nordkoreanische Befindlichkeiten ist vorbei. Die sogenannten Ulchi-Freedom-Shield-Übungen, mit denen die Partner Südkorea und USA traditionell den Ernstfall im Konflikt mit der Parteidiktatur des Machthabers Kim Jong-un proben, finden dieses Jahr wieder in vollem Umfang statt. Die letzten Jahre fanden die Sommertests entweder gar nicht oder sehr eingeschränkt statt. Südkoreas damaliger Präsident Moon Jae-in wollte Nordkorea nicht provozieren und die Chance auf Dialog wahren.

Aber seit Mai regiert der Konservative Yoon Suk-yeol, der schon vor seiner Wahl im März für «Frieden durch Stärke» plädierte. Nordkorea hat zu Beginn des Jahres so umfassend Raketen getestet wie noch nie. Nichts deutet darauf hin, dass das Regime demnächst mit sich reden lassen will. Also nehmen auch die Partner aus der freien Welt ihre Militärübungen wieder auf. Bis 1. September sollen sie dauern. Kampfjets, Kriegsschiffe, Panzer und möglicherweise Zehntausende von Soldaten sollen beteiligt sein. Südkoreas Verteidigungsministerium teilte schon Anfang August mit, dass es in der ersten Woche darum gehe, «nordkoreanische Angriffe abzuwehren und den Grossraum Seoul zu schützen».

Die Sonnenschein-Politik ist gescheitert

Die Rückkehr zum früheren Umfang des Militärtests ist ein klares Zeichen: Nach der gescheiterten Sonnenschein-Politik von Moon Jae-in herrscht auf der koreanischen Halbinsel wieder die Feindschaft zwischen Nord und Süd, die im Grunde ein offizieller Zustand ist, seit der Koreakrieg 1953 mit einem Waffenstillstand, aber ohne gültigen Friedensvertrag endete.

Gleichzeitig will Yoon aber auch in Nordkoreas Infrastruktur investieren und umfassende Nahrungsmittelhilfe leisten, wenn Pyongyang ernsthafte Schritte unternimmt, seine Atomwaffen abzugeben. Die aktuellen Militärübungen scheinen zu diesem Angebot nicht gut zu passen. Will Yoon wirklich Frieden schaffen? Oder pflegt er doch nur die üblichen Feindbilder? Wirklich neu ist sein Plan nämlich nicht. Er folgt der klassischen Nordkorea-Strategie konservativer Südkoreaner, dem Kim-Regime seine Atomraketen mit Wirtschaftshilfen abzukaufen. Bisher ist sie immer gescheitert – und kann auch diesmal nur scheitern.

Das Kim-Regime ist in erster Linie an seinem Machterhalt interessiert. Zum Machterhalt braucht Kim Jong-un Atomraketen. Ohne diese wäre er verwundbar, das zeigen ihm Beispiele aus der Geschichte, der Sturz von Machthabern wie Saddam Hussein im Irak oder Muammar al-Ghadhafi in Libyen. Oder auch die aktuellen Probleme der Ukraine, die 1994 ihr Atomarsenal aus Sowjetzeiten im guten Glauben an russische Versprechen abgab und jetzt in Russlands Angriffskrieg steckt.

Würde sich Kim auf Yoons Idee einlassen, würde er in die Abhängigkeit der westlichen Welt geraten. Und zwar ohne Sicherheitsgarantien, wie Yoon selbst einräumt. «Die Sicherheit des Regimes zu garantieren ist nichts, was die Regierung der Republik Korea tun kann», sagt er, «aber weder ich noch die Regierung der Republik Korea wollen, dass der Status quo in Nordkorea unvernünftig oder mit Gewalt verändert wird.»

«Wir hassen Yoon Suk-yeol als Menschen.» Kim Yo-jong, Schwester von Kim Jong-un

Aus Sicht von Kim Jong-un wäre es ziemlich verrückt, sich darauf einzulassen. Die Reaktion war dann ja auch deutlich. Kims Schwester und Propaganda-Beauftragte Kim Yo-jong, die im Regime offensichtlich zuständig ist für Ansagen Richtung Südkorea, wies Yoons Plan mit harten Worten zurück. Yoon sei ein «naives kleines Kind», sein Plan «widerlich», «absurd» und eine «Kopie» der Versuche früherer südkoreanischer Regierungen. Ausserdem teilte Kim Yo-jong mit: «Wir hassen Yoon Suk-yeol als Menschen.»

Natürlich kommen auch die südkoreanisch-amerikanischen Militärübungen in Nordkorea schlecht an. Es ist Pyongyangs Routine, solche Übungen als feindliche Akte zu beschreiben. Dass das Regime vergangene Woche zwei Testraketen ins Meer feuerte, sollte wohl eine Mahnung an Südkorea und die USA sein. Und Kim Yo-jong fand natürlich auch ein Wort für die gross angelegten Tests zur Landesverteidigung. Kims Schwester nannte sie «Invasionskriegsübungen».





