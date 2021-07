Leitartikel zu Hochwasser und Pandemie - Mit Sandsäcken, Solidarität und einem Plan

Der Luzerner Sonnenbergtunnel ist überschwemmt: Einsatzkräfte beginnen am Freitag Wasser abzupumpen. Foto: Fabian Biasio

In Luzern rücken Männer in signalfarbenen Jacken aufblasbare Schutzwälle zurecht. In Dietikon ZH schichten sie Sandsäcke aufeinander. In Stansstad NW installieren sie einen Notsteg aus Paletten und Brettern. Die Schweiz hat sich diese Woche auf ein Hochwasser vorbereitet, ohne genau zu wissen, wie schlimm es wird. (Stand jetzt, am Freitagabend: nicht ganz so schlimm. Zum Ticker.)

Was dennoch auffällt: wie routiniert alles abläuft. In den Dörfern und Städten kommen die Krisenstäbe zusammen, schauen sich den See an, den Bach, den Fluss, und machen sich ans Werk. Die Rettungskräfte wissen, wo die Barrikaden hinmüssen. Welche Keller zuerst ausgepumpt werden. Man hilft einander, es gibt einen Plan.