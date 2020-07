Zürcher Schaumwein-Degustation – Mit seinem Paloma schlägt er alle Traditionell und mit Handarbeit produziert Niklaus Zahner in Truttikon seinen Schaumwein. Mit Paloma gewinnt er die Degustation der Zürcher Schaumweinen. Thomas Zemp

Niklaus Zahner in seinem Rebberg in Truttikon, wo die Trauben für den Sieger-Schaumwein gedeihen. Foto: Andrea Zahler

Unter all den Kleinen sei er ein Grosser, sagt Niklaus Zahner. Der Weinbauer aus Truttikon will mit dieser Aussage nicht etwa bluffen. Nein. Das hat er das auch nicht nötig, denn er weiss selber sehr genau, wie gut seine Weine sind. Ihm geht es hier um die Grösse der Weinbaubetriebe der Region. Im Vergleich zu anderen Winzern im Kanton Zürich und in den nahen Nachbarkantonen Thurgau und Schaffhausen bewirtschaftet er eine recht grosse Fläche. Und er produziert und verkauft damit auch mehr Weine. Doch schaut er über die Landesgrenze, dann ist er immer noch ein Kleiner.