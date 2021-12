Die Gala von GC – Mit Sène im richtigen Fahrwasser Der 20-jährige Stürmer hat mit drei Toren entscheidenden Anteil am 4:0 der Grasshoppers in St. Gallen – der Gegner schwächt sich früh mit einem Platzverweis gleich selbst. Thomas Schifferle

So sieht Kunst aus: Kaly Sène trifft mit seinem Scherenschlag zum zweiten Mal für GC.

Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Giorgio Contini, ein Satz zu Kaly Sène? «Kam, sah und traf», antwortet der GC-Trainer und muss dann selbst lachen. So ein richtiger Satz ist ihm da nicht gelungen. Und doch passt die Antwort zu seinem Stürmer, der diesen Sommer auf den letzten Drücker aus Basel gekommen und inzwischen zu einer Entdeckung geworden ist.

Fünf Tore hat Sène erzielt bis zu diesem Sonntag in St. Gallen. Und als er aus der Ostschweiz wieder abreist, steht seine Bilanz bei acht Toren in elf Einsätzen. Zwischen der 32. und 58. Minute ist er dreimal erfolgreich und tut damit sehr viel, damit seine Mannschaft nach zwei Niederlagen zum Siegen zurückfindet. 4:0 gewinnt sie am Ende, auch in dieser Höhe durchaus verdient.

Sène ist natürlich eine grosse Figur, aber er ist nicht allein entscheidend für diesen Ausgang in einem Spiel, das wild und intensiv beginnt. Nach zehn Sekunden muss André Moreira gegen Youan klären, und er tut das mit einem hervorragenden Reflex. Ein paar Sekunden später rettet Zigi mit einem Hechtköpfler ausserhalb des Sechzehners gegen Sène.

Der Match ist sofort lanciert, Sène vergibt gleich darauf eine erste Chance, Léo Bonatini setzt den Nachschuss leichtfertig über die Latte. Basil Stillhart bringt es in einer absolut ungefährlichen Szene fertig, Christian Herc mit hoch erhobenem Bein und offener Sohle am Knie zu treffen. Nach berechtigter Intervention des VAR korrigiert Schiedsrichter Dudic sein erstes Urteil von Verwarnung auf Platzverweis.

Für St. Gallen ist es schon die fünfte Rote Karte diese Saison, das ist viel für eine Mannschaft, die physisch einen so aufwendigen Stil pflegt. 70 Minuten in Unterzahl bekommen ihr gar nicht gut, auch wenn ihr viel Kampfgeist zugutezuhalten ist und sie zu zwei, drei Halbchancen kommt. Die Zürcher machen es mit der Zeit gut, und das Führungstor durch Sène ist die Folge davon. Der 20-jährige Senegalese braucht nach einer Hereingabe von Arigoni nur den Fuss hinzuhalten.

Höchster Sieg seit vier Jahren

Sein Kunstwerk liefert er in der 42. Minute ab, eine Flanke von Bolla verwertet er mit einem Scherenschlag, den er in Perfektion ausführt. Ihm wird dabei zehn Meter vor dem Goal von den St. Gallern grosszügig Raum gewährt. Das ist wesentliches Indiz dafür, weshalb sie bereits 35 Tore zugelassen haben und damit statistisch die schlechteste Abwehr der Liga stellen.

Contini bringt Lenjani für Schmid, und Lenjani ist es, der Sène nach einer Stunde das dritte Tor vorbereitet. Diesmal schiebt Sène den Ball überlegt in die Ecke. «GC hat schon einen klaren Plan und gute Spieler», sagt St. Gallens Trainer Peter Zeidler, «nicht nur den, der drei Tore gemacht hat.»

GC steht kompakt und nutzt die personelle Überlegenheit routiniert aus, GC hat Moreira im Tor, Margreitter als Abwehrchef, Abrashi, den zurückgekehrten Captain, als Vorbild an Einsatz im Mittelfeld, und bei diesem GC fällt nicht einmal auf, dass der eigentlich beste Techniker, Pusic, fehlt. Pusic hat sich nach der zweiten Corona-Impfung die ganze Woche über nicht gut gefühlt.

In der 82. Minute kann es sich Contini leisten, Sène durch Demhasaj zu ersetzen. Der neue Stürmer ist mit seiner ersten Ballberührung gleich mittendrin bei einem herrlichen Angriff, den Kawabe abschliesst. «4:0 unter dem Strich», fasst Contini den Ausflug zusammen. Es ist der höchste Sieg von GC in der Super League seit dem Oktober vor vier Jahren, als es beim FCZ mit dem gleichen Resultat gewann.

«Wir sind im richtigen Fahrwasser», sagt Contini noch. Übersetzt heisst das: Platz 5, gesichertes Mittelfeld, weit weg von den Abstiegsplätzen.



