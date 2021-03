Das Spiel bildet für die Schweizer den Auftakt in die WM-Qualifikation. Die Bulgaren sind dabei ein Gegner, den die Schweiz eigentlich schlagen muss. Oder in den Worten von Petar Alexandrov, der vor diesem Spiel dem SRF ein Interview gab: «Ich glaube, Bulgarien hat keine Chance.» Bulgarien sei eine No-Name-Mannschaft ohne viel Qualität. Das war ja mal anders, 1994 schafften es die Osteuropäer gar in den WM-Halbfinal, dort scheiterten sie an Italien.