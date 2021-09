Gartenhobby Saatgutvermehrung – Mit Sortenvielfalt gegen Wetterpech Wie der 18-jährige Samenbauer Gabriel Hess Dutzende von Gemüsesorten anbaut – und darum auch im nassen Gartenjahr Erfolg im Beet hatte. Sarah Fasolin

Ein ungewöhnliches Hobby für einen Teenager: Gabriel Hess(18) hat im Emmental zwei Samengärten angelegt, in denen er alte Gemüsesorten kultiviert und vermehrt. Foto: Nicole Philipp

Der kühle, nasse Sommer hat es unmissverständlich gezeigt: Wer viele verschiedene Gemüsesorten im Garten zog, hatte grössere Chancen auf eine gute (oder überhaupt eine) Ernte.

Nicht alle Tomaten gaben in dem feuchten Klima sofort Forfait und wurden krank. Einige hielten sich wacker oder erholten sich im Verlauf des Sommers und trieben neu aus. «Eine grosse Vielfalt im Garten bedeutet immer auch Sicherheit», sagt Gabriel Hess, der jüngste Saatgutvermehrer von Pro Specie Rara.

In Oeschenbach BE, am Rande des Oberaargaus, hat der 18-Jährige zwei Samengärten angelegt, in denen er mehrere Dutzend Gemüsesorten zieht und vermehrt. Tomaten, Bohnen, Zucchetti, Salate, Zwiebeln, Kartoffeln, Getreide und auch Zierblumen wie Zinnien sind es dieses Jahr.

Krisensicherer «Blauer Schwede»

Auch Gabriel Hess’ Kulturen waren von Nässe und Schneckenfrass betroffen. Aber er sieht es positiv: «Jetzt weiss ich dafür sehr genau, welche Sorten auch mit diesen Wetterbedingungen klarkommen.» So stellte er fest, dass die Wintergerste «Schlafchore» dank ihrer hohen Standfestigkeit den heftigen Sommergewittern trotzen konnte oder dass die Johannisbeertomate «Spoon» um ein Wesentliches weniger von Krautfäule geplagt war als andere Sorten. Und bei den Kartoffeln erwies sich der «Blaue Schwede» als krisensicher.

Eigenes Saatgut – so gelingt der Einstieg Infos einblenden Die besten Einsteigerpflanzen für die Saatgutvermehrung sind solche, die sich selbst befruchten. Das heisst: Sowohl der männliche Pollen als auch die weibliche Narbe sind in der gleichen Blüte enthalten. Hier findet die Befruchtung innerhalb der gleichen Blüte statt. Dadurch kann man ziemlich sicher sein, dass es zu keinen unerwünschten Kreuzungen kommt. Die Sorte bleibt so bestehen, wie man sie kennt. Wichtig ist stets, dass man Saatgut nur von gesunden und besonders schönen Früchten nimmt – man möchte diese Eigenschaften schliesslich erhalten. Tomaten: Aus einer schönen, gut ausgereiften Frucht die Samen herauslösen und in ein Glas geben. Einen Schluck Wasser dazu und ein paar Tage stehen lassen. Durch den nun eintretenden Gärprozess löst sich der Samen vom Fruchtfleisch. Samen in einem Sieb unter fliessendem Wasser abspülen, trocknen lassen und nächstes Jahr wieder aussäen. Salat: Einen schönen Salatkopf stehen lassen und warten, bis er aufstängelt, blüht und Samen bildet. Fällt der Samen leicht aus der Hülle, wird der Samenstand abgeschnitten. Nun kann man die Samen herausschütteln. Einfach gelingt die Vermehrung auch bei Nüsslersalat: Die üppigsten Rosetten stehen und direkt im Garten versamen lassen – im nächsten Spätsommer keimt die neue Generation. Bohnen sind geeignete Einsteigerpflanzen für die Saatgutvermehrung. Foto: Nicole Philipp Bohnen: Ein paar schöne Exemplare hängen und an der Pflanze trocknen lassen. Erst wenn man auf den Kernen mit dem Fingernagel keinen Abdruck mehr hinterlassen kann, sind sie reif für die Samenernte. Kartoffeln: Die schönsten Knollen separieren, kühl und dunkel lagern und nächstes Jahr wieder pflanzen. Saatgut lässt sich nur von sortenechten Gemüsepflanzen ziehen – das heisst von Sorten, die nicht gekreuzt wurden und als sogenannte F1-Hybriden im Handel verkauft werden.



Für anspruchsvollere Kulturen lohnt sich der Besuch eines Samenbaukurses (zum Beispiel bei Pro Specie Rara, www.prospecierara.ch) oder die Lektüre der «Bibel der Saatgutvermehrer»: Andrea Heistinger, Handbuch Samengärtnerei, Löwenzahn-Verlag, 2020

Gabriel war zehn Jahre alt, als sein Vater im Gemüsegarten der Familie ein paar neue Sorten ausprobierte. Gelbe Randen, lila Rüebli – der Bub war begeistert. Er wollte viel mehr darüber erfahren, und so schenkten ihm seine Eltern eine Juniorengönnerschaft bei Pro Specie Rara, der Organisation, die sich für Rettung und Erhalt von Sorten einsetzt.

Damit durfte er sich in das Netzwerk der vielen Freiwilligen einklinken, die im Auftrag von Pro Specie Rara wenig bekannte Gemüsesorten anbauen, vermehren und somit vor dem Verschwinden bewahren.

Nach Feierabend besucht er zuerst seine Pflanzen

«Von ihnen bestellte ich alle möglichen Sorten, vor allem Tomaten, aber auch anderes Gemüse», sagt Gabriel Hess. Ohne viel gärtnerisches Wissen pflanzte er an und wurde von Jahr zu Jahr innovativer und erfolgreicher.

Mit 14 Jahren besuchte er als jüngster in der Geschichte von Pro Specie Rara den viertägigen Samenbaukurs und war von da an nicht mehr zu bremsen. Er erweiterte den Garten um einen Pflanzplätz und sammelte bei Bekannten und Verwandten Spenden für ein kleines Treibhaus und einen Folientunnel zur Vermehrung wärmeliebender Arten.

Natürlich sei er unter Gleichaltrigen zu Beginn etwas belächelt worden, erinnert sich Gabriel Hess. «Das hat mich aber nicht gekümmert.» Heute bewirtschaftet er eine Fläche von rund fünf Aren und investiert seine Freizeit zu einem grossen Teil in den Garten.

Dass er sich nach der Schule für eine Lehre als Zierpflanzengärtner entschied, war für ihn irgendwie logisch. Kommt er abends aus dem Lehrbetrieb nach Hause, schaut er bei seinen Pflanzen vorbei. Es gibt einiges zu ernten im Moment, und wer nicht gut aufpasst, verliert das kostbare Saatgut an den Wind, an Vögel oder Schnecken.

Das geerntete Saatgut, im Bild getrocknete Bohnen, muss gereinigt und mithilfe eines Siebs von anderen Pflanzenteilen getrennt werden. Foto: Nicole Philipp

Sieben, Rütteln, Schütteln, Pusten

Einmal gesammelt, muss das Saatgut gereinigt werden. Dazu steckt Hess zum Beispiel eine trockene Rüeblidolde in einen alten Kissenüberzug und drescht mit einem Holzschlegel ein paarmal drauf. Anschliessend entfernt er die Pflanzenstängel und lässt das feine Material durch mehrere Siebe rieseln. Mit Sieben, Rütteln, Schütteln und Pusten trennt Gabriel Hess die Samenkörner von Pflanzenteilen.

Einen Teil des gewonnenen Saatguts behält Gabriel Hess für sich, den grossen Rest schickt er an Pro Specie Rara. Foto: Nicole Philipp

Das gewonnene Saatgut schickt er zum grössten Teil an Pro Specie Rara, den Rest behält er selbst oder verschickt es an Interessierte aus dem Netzwerk. Und zwischendurch besorgt er sich da und dort Saatgut von Gemüsesorten, die er noch nicht kennt.

Das Tüfteln rund um Sorten und Vermehrung – es geht immer weiter.

Fehler gefunden?Jetzt melden.