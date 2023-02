Regierungsratswahlen im Baselbiet – Mit tausend Plakaten und seinem «Energy-Team» schlägt er die SVP Mit Thomi Jourdan wird erstmals ein EVP-Politiker in die Baselbieter Regierung und überhaupt in eine Schweizer Kantonsexekutive gewählt. Wer ist der Mann? Alessandra Paone

Weinend betritt Thomi Jourdan mit seiner Frau das Baselbieter Regierungsgebäude in Liestal. Foto: Dominik Plüss

Um Mittag setzt Thomi Jourdan einen Tweet ab. Er schreibt: «Die nächsten 2,5 Stunden gehören nur meiner jüngsten Tochter.» Dann ist nichts mehr von ihm zu lesen. Bis er um 16.30 Uhr weinend in Begleitung seiner Frau und seiner Kinder das Foyer des Regierungsgebäudes in Liestal betritt. Der 48-jährige Kandidat der EVP hat die Sensation geschafft – mit ihm ist am Sonntag erstmals ein EVP-Politiker in den Baselbieter Regierungsrat und zum ersten Mal überhaupt in eine Schweizer Kantonsregierung gewählt worden.