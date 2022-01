Fit in 8 Wochen – Gemeinsam fit ins neue Jahr starten

Der Speise- und Sportplan für die erste Woche

Weder von knallhartem Training noch strengem Hungern ist hier die Rede. Im Gegenteil, wir machen Ihnen das Angebot, sich bis Ende Februar mit Freude und Genuss ein wenig besser zu fühlen. Und das ist das Programm der ersten Woche.

In sportlicher Hinsicht will Coach Markus Dohm-Acker, dass sich unsere Leserschaft zu Beginn ans regelmässige Training herantastet. Muskeln, Bänder und Sehnen sollen sich an die neue Belastung gewöhnen. Nach dem grossen Einstufungstest wissen Sie, ob Sie für die Ausdauer- und Krafttrainings das Programm von Scharly, Andreas, Sirkka oder Marc absolvieren sollten. Die vier Kandidaten machen jeweils in unterschiedlichen Leistungsgruppen mit. Hier finden Sie die vier Krafttrainingsprogramme.