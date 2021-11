Neue «Kassensturz»-Moderatorin - «Mit Verachtung kommen wir nicht weiter»

Zur Person Infos einblenden

Bettina Ramseier ist die aktuelle Deutschland-Korrespondentin von SRF. Sie studierte Wirtschaftsjournalismus und Kommunikationswissenschaften in Winterthur und an der Freien Universität Berlin sowie New Media Journalism an der Universität Leipzig. Die heute 41-Jährige ist seit fast 20 Jahren Fernsehjournalistin: zuerst bei Tele Züri, danach als Wirtschaftsredaktorin bei SRF für «Eco», die «Tagesschau» und «10 vor 10». Ihre erste Sendung moderiert sie voraussichtlich im Frühling 2022.