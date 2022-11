Vorwürfe gegen Überwachungsfirma – Mit welchen Tricks Falschparkierer zur Kasse gebeten werden Die Zürcher Überwachungsfirma Funkwache büsst Parksünder auf Privatgrund. Betroffene und Ex-Mitarbeiter berichten von einem fragwürdigen System auf Kosten von Gebüssten. René Laglstorfer

Eine Parkwächterin büsst in Zürich einen Falschparkierer. Foto: Keystone

Roger Brandenberger verstand die Welt nicht mehr: Als er von einem schnellen Einkauf in einem Supermarkt im Zürcher Kreis 8 zu seinem Wagen zurückkehrte, klemmte ein Parkwächter gerade einen Zettel unter die Scheibenwischer. Damit forderte die Zürcher Überwachungsfirma Funkwache wegen angeblichen Falschparkierens eine sogenannte Umtriebsentschädigung in Höhe von 50 Franken. Dabei hatte der Unternehmer aus Buch am Irchel extra auf die Zeit geachtet und war pünktlich zu seinem Auto zurückgekehrt, wie er der Konsumentenzeitschrift «Beobachter» erzählte, die zuerst über den Vorfall berichtet hat.