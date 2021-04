Die Zürcherinnen Yara Bhend (23) und Josefin Walker (24) haben sich während des Fine-Arts-Studiums an der ZHDK kennen gelernt. Nun machen sie gemeinsam einen feministischen Comic. Im März ist die zweite Ausgabe erschienen.

Lernten sich an der ZHDK kennen: Josefin Walker und Yara Bhend.

Lernten sich an der ZHDK kennen: Josefin Walker und Yara Bhend.

Letzten Sommer ist die erste Ausgabe von «Fraîche» erschienen. Was hat Sie dazu bewogen, einen feministischen Comic zu machen?

Josefin Walker: Wir fanden beide, dass in den feministischen Medien ein Heft fehlt, das nicht so textlastig ist und nicht so eine akademische Sprache hat. Und wir wollten etwas erschaffen, das auch lustig sein darf.