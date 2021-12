Schlittenfahrten im Winter – Mit zwei Pferdestärken durch die Schneelandschaft Das Klingeln der Glöckchen, das Schnauben der Pferde, die verschneite Landschaft – eine Pferdeschlittenfahrt gehört zu den romantischsten Aktivitäten, die man in den Schweizer Bergen erleben kann. Silvia Schaub (Travelcontent)

Nur zu Fuss oder mit dem Pferdeschlitten geht es im Winter durchs S-charl-Tal. Foto: Gasthaus Mayor

S-charl-Tal Schuls

Im Winter erreicht man das wilde, autofreie S-charl-Tal bei Schuls nur zu Fuss oder mit dem Pferdeschlitten. Mit einem Shuttle gelangt man von Schuls zum Abfahrtsort des Pferdeschlittens in Sasstaglià. Von dort geht es gemütlich in das abgelegene Tal hinein bis nach S-charl.

Gut möglich, dass man dabei auch Gämsen oder Bartgeier entdeckt, liegt doch das Tal am Rande des Schweizer Nationalparks. Im Dörfchen kann man sich im Gasthaus verpflegen, einen Spaziergang unternehmen oder sogar übernachten, bevor es wieder zurück Richtung Schuls geht.

Lauenensee bei Gstaad

Nicht nur im Sommer schön: Die Gegend um den viel besungenen Lauenensee. Foto: Kutscherei Reichenbach

Wenn die Pferde von Ernst und Ueli Reichenbach den Weg von Lauenen zum Lauenensee unter die Füsse nehmen, kommen sie ganz schön ins Schnauben. Auf der wildromantischen Tour durch das verwunschene Naturschutzgebiet Rohr müssen sie nämlich einige Höhenmeter bewältigen.

Umso angenehmer für die Gäste im selbst gebauten Schlitten der Reichenbachs: Sie können die schöne Umgebung in aller Ruhe geniessen. Wer eine Stärkung braucht, kann sich auf Vorreservation im Bochtehüsli mit Fondue, Suppe oder Kuchen verwöhnen lassen. Die klassische Lauenensee-Rundfahrt dauert rund 1 Stunde 15 Minuten.

Lenk Simmental

Unterwegs im Simmental. Foto: Paul Geiser (Lenk Simmental Tourismus)

Um die Lenk auf leisen Kufen zu entdecken, bietet die Fuhrhalterei von Heinz Schwarz verschiedene Rundfahrten von einer halben Stunde bis zu drei Stunden an. Wer tagsüber lieber auf der Piste oder Loipe unterwegs ist, kann auch abends eine Tour buchen.

Und weil so eine Kutschenfahrt an der frischen Luft hungrig machen kann, gibt es die Möglichkeit, sich auf der Fonduekutsche gleich auch noch zu verpflegen, während man sich durch die Landschaft ziehen lässt.

Ennetbühl Toggenburg

Werner Stauffachers Ausfahrten führen durchs winterliche Toggenburg. Foto: Weissküferei Stauffacher

Nicht nur im Sommer ist Werner Stauffacher mit seinen Freiberger und Moritzburger Pferden und der Postkutsche unterwegs. Auch im Winter bietet er seine Rundfahrten im Toggenburg an. Dann allerdings mit einem kombinierten Wagen, der sowohl Räder wie auch Kufen hat. Die 75-minütige Tour führt ab seinem Hof in Rietbad hinunter nach Ennetbühl und dann auf anderem Weg wieder zurück durch die verschneite Landschaft. Unterwegs wird zum Aufwärmen Glühwein oder Punsch serviert.

Dischmatal Davos

Es gibt rund um Davos nicht nur herrliche Berge zum Skifahren, Schneeschuhwandern oder Winterwandern. Diverse Seitentäler laden ebenfalls zum Verweilen ein. Das Dischmatal ist mit rund zwölf Kilometern das längste davon und ein beliebtes Ausflugsziel.

Andrea und Hans Zellweger-Issler führen in der Teufi einen eigenen Fuhrhalterbetrieb. Im Winter fahren sie mit ihren zwei modernen Schlitten mit je 6 Plätzen von Davos Dorf ins Dischmatal zum Restaurant Teufi, wo man sich verpflegen kann.

Rigi Kaltbad

Mit den warmen Decken lässt sich das Panorama über den Vierwaldstättersee gleich noch besser geniessen. Foto: Rigi Bahnen

Kutschenfahrten kann man auf der Rigi das ganze Jahr hindurch unternehmen. Besonders romantisch ist so eine Fahrt aber im Winter, wenn man eingekuschelt in warme Decken durch die verschneite Landschaft gezogen wird und das Panorama über den Vierwaldstättersee, aufs Mittelland und in die Alpen geniessen kann.

Der Gästeservice Rigi bietet verschieden lange Rundfahrten an, die alle ab Rigi Kaltbad starten und entweder zum First, Känzeli, zur Scheidegg oder nach Unterstetten führen. Die kleine Rundfahrt ist auch mit Fondueplausch buchbar.

Le Bémont Jura

Saignelégier zieht mit seinem jährlichen Marché-Concours im Juni Pferdeliebhaberinnen und -liebhaber aus der ganzen Schweiz in den Jura. Auch im Winter lockt die Gegend mit Fahrten durch die verschneiten Wälder und über die lieblichen Hügel des Juras.

Die Familie Rais in Le Bémont bietet auf ihrem Hof Les Cufattes neben verschiedenen Reitaktivitäten auch Ausflüge mit ihren Freiberger Pferden auf einem grossen, offenen Schlitten an.

Bever Oberengadin

Pittoresk ist hier nicht nur die Umgebung: Pferdeschlittentour ins Rosegtal. Foto: Gasthaus Spinas

Das Oberengadin ist sozusagen der Hotspot in Sachen Pferdeschlittentouren. Fast sämtliche Seitentäler bieten Fahrten auf Kufen an – teilweise mehrmals täglich. So etwa ins Rosegtal (Abfahrt beim Bahnhof Pontresina) oder ins Fextal (ab Dorfplatz Sils Maria). Besonders schön ist die Fahrt auf dem Zweispänner-Pferdeschlitten ins unberührte Val Bever entlang der RhB-Unesco-Kulturerbe-Linie.

Nach 45-minütiger Schlittenfahrt ist man bereits am Ziel beim Gasthaus Spinas und kann sich dort verpflegen oder gleich übernachten, bevor man sich wieder zurückkutschieren lässt.

