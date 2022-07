Rein vegan: Firmenkantine der Schuhfirma On in Zürich. Foto: Ela Çelik

Kein Schnitzel, keine Mayonnaise und auch keine Rahmsauce: Im Personalrestaurant der Schuhfirma On in Zürich, an der auch Roger Federer beteiligt ist, kommt ausschliesslich Gemüse auf die Teller. Das ist, nach den Negativschlagzeilen über hohe Cheflöhne, Produktionsstopps in den Fabriken in Vietnam und mangelnde Qualität bei den Schuhen, für einmal vorbildlich – wenn nicht gar visionär.