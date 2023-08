Stadtpräsident von Wädenswil – Philipp Kutter macht nach Unfall erste Schritte zurück ins Amt Stadtpräsident und Nationalrat Philipp Kutter hat sich Anfang Februar bei einem Skiunfall schwer verletzt. Jetzt nimmt er digital wieder an Sitzungen teil. Daniela Haag

Philipp Kutter befindet sich seit seinem Skiunfall im Paraplegikerzentrum. Er kann mittels digitaler Übertragung wieder an Stadtratssitzungen teilnehmen. Foto: Urs Jaudas

Philipp Kutter (Die Mitte) kehrt langsam in den Politik-Alltag zurück. «Er hat begonnen, gewissen Verpflichtungen als Stadtpräsident nachzukommen», teilt die Stadt Wädenswil mit. Seit kurzem nehme er an den Sitzungen des Stadtrates teil. Er werde digital mit Bild und Ton zu den Sitzungen zugeschaltet.

Anfang Februar hatte ein Skiunfall den Vollblut-Politiker aus dem gewohnten Leben gerissen. Der Stadtrat von Wädenswil und Nationalrat ist seither gelähmt und im Paraplegikerzentrum Nottwil LU in Behandlung. Schon bald kündigte er an, dass er zurück in die Politik will. Im Mai hat ihn seine Partei zum Spitzenkandidaten für die Nationalratswahlen nominiert. Kutter kandidiert auch für den Ständerat.

«Ich freue mich»

Nun unternimmt Kutter also auch erste Schritte zur Rückkehr als Stadtpräsident von Wädenswil. Die Teilnahme an den Stadtratssitzungen finde im Rahmen eines therapeutischen Arbeitsversuchs statt, heisst es in der Mitteilung. Dabei werde auf die Gesundheit und die Rehabilitation Rücksicht genommen.

Philipp Kutter meldete sich per Twitter zu Wort. «Ich freue mich, dass ich sieben Monate nach meinem Unfall wieder einen ersten Schritt zurück in mein Amt als Stadtpräsident von Wädenswil machen kann», schreibt er.

Philipp Kutter nimmt vorläufig noch aus der Ferne an den Stadtratssitzungen teil. Seine Rückkehr an seinen Arbeitsplatz wird jedoch vorbereitet. Im Juni begab er sich im Rollstuhl erstmals ins Stadthaus zurück. Begleitet wurde er damals von einem Architekten des Paraplegikerzentrums, um die baulichen Veränderungen abzusprechen.

Daniela Haag ist Redaktorin im Ressort Zürichsee-Zeitung. Sie schreibt seit 2000 für Tamedia-Titel mit Fokus auf politische und gesellschaftliche Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.