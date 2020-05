Ausgangslage

Ab dem 8. Juni dürfen auch Gymnasien und Berufsschulen wieder mit dem Präsenzunterricht starten. Das hat der Bundesrat am vergangenen Mittwoch bekannt gegeben.

Wie die Bildungsdirektion des Kantons Zürich diesen Entscheid unter den Vorgaben des Bundes umsetzen will, erläutert sie in diesen Minuten. Zusätzlich präsentiert sie eine erste Bilanz des Präsenzunterrichts an den Volksschulen. Diese Schülerinnen und Schüler besuchen im Gegensatz zu den Jugendlichen an Gymnasien und Berufsschulen seit dem 12. Mai wieder den Unterricht, dies jedoch in Halbklassen.

Neben der Bildungsdirektorin und Regierungspräsidentin Silvia Steiner (CVP) nimmt auch Marion Völger, Chefin des Volksschulamtes, Stellung. Zur Wiederaufnahme des Unterrichts an Gymnasien und Berufsschulen äussern sich Niklaus Schatzmann, Chef des Mittelschul-und Berufsbildungsamtes, Martin Zimmermann, Rektor der Kantonsschule Uetikon am See und Präsident der Schulleitungskonferenz der Gymnasien (SLK) sowie Kurt Eisenbart, Rektor der Berufsschule Rüti und Präsident der Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Berufsfachschulen (KRB). (ema)