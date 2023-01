Bizarrer Streit im US-Fussball – Mobbing, Erpressung, häusliche Gewalt – ein Trainer unter Verdacht Die Zukunft von US-Nationalcoach Gregg Berhalter ist wegen einer Gewalttat gegen seine Frau offen. Die Eltern von Nationalspieler Giovanni Reyna spielen eine zentrale Rolle.

Steckt mitten in einem Skandal: US-Nationaltrainer Gregg Berhalter. Foto: Aitor Alcalde (Getty Images)

Im US-Fussballverband sorgt ein bizarrer Streit um Nationaltrainer Gregg Berhalter für Aufregung. Der 49-Jährige, dessen Vertrag zum Jahresende auslief und gegen den verbandsintern wegen einer früheren Gewalttätigkeit gegen seine Frau ermittelt wird, hat schwere Vorwürfe erhoben. Dabei spielen die Eltern des Nationalspielers Giovanni Reyna eine zentrale Rolle. Sie werfen Berhalter unter anderem eine Verharmlosung des Vorfalls Anfang der 90er-Jahre vor.

«Offensichtlich ist dies keine positive Zeit für den Fussball in diesem Land und für unsere Männer-Nationalmannschaft», sagte Verbandspräsidentin Cindy Parlow Cone an einer Pressekonferenz. Es war die Untertreibung des noch jungen Jahres: Neben häuslicher Gewalt reichen die Anschuldigungen von Mobbing über Erpressung zu Rufschädigung. Wer das Team, vor einem Monat immerhin Achtelfinalist an der Weltmeisterschaft in Katar, bei der Heim-WM 2026 betreuen soll, ist komplett offen.

«Beschämender Moment»

Berhalter hatte am Dienstag in einem gemeinsamen Statement mit Ehefrau Rosalind zugegeben, seiner Partnerin vor 31 Jahren nach einem Streit in die Beine getreten zu haben. Dies sei ein «beschämender Moment», den er «bis heute» bereue, schrieb der Trainer, der seit 2018 die Geschicke des US-Teams lenkt.

Laut Danielle Reyna aber, der Mutter des Dortmund-Angreifers Giovanni, würden Berhalters Aussagen den Missbrauch in der fraglichen Nacht «erheblich minimieren», wie sie in einer Stellungnahme am Tag nach Berhalters Statement gegenüber US-Medien erklärte. Als ehemalige Mitbewohnerin, Teamkollegin und beste Freundin habe sie Rosalind Berhalter durch «das folgende Trauma» begleitet. Sie habe hart daran gearbeitet, Gregg Berhalter «Gnade zu schenken», und diese hätte sie vom US-Nationalcoach auch für ihren Sohn «erwartet».

Hat er nicht nur Bälle gejagt? US-Nationalspieler Giovanni Reyna. Foto: Jose Breton (AP Photo)

Es war dann aber nicht Gnade, sondern etwas ganz anderes, das sie von Berhalter erhielt. Kurz nach dem Out bei der WM in Katar nämlich machte Berhalter öffentlich, dass ein Spieler wegen demonstrativer Lustlosigkeit kurz vor der Suspendierung gestanden sei. Dass es sich dabei um Giovanni Reyna handelte, fanden Medien schnell heraus. Besonders brisant: Laut Berhalter soll eine namentlich nicht genannte Person während der WM versucht haben, eine Person im Verband zu kontaktieren, um den Coach mit gewissen Informationen zu diskreditieren. «Ein offensichtlicher Versuch, etwas sehr Persönliches, das lange zurückliegt, zu nutzen, um das Ende meiner Beziehung zu U.S. Soccer herbeizuführen», so formulierte das Berhalter.

Der Trauzeuge als Feind

Laut dem Sender ESPN soll es sich bei der namentlich nicht genannten Person um gleich zwei Personen gehandelt haben: um Danielle und Claudio Reyna, Giovannis Vater, ehemaliger US-Nationalspieler – und um das Drama perfekt zu machen auch gleich noch Trauzeuge bei Berhalters Hochzeit. Danielle Reyna gab zu, Sportdirektor Earnie Stewart nach dem WM-Aus kontaktiert zu haben, wies jedoch Erpressungsvorwürfe zurück.

Und so wirft die Affäre immer höhere Wellen. Was 1991 zwischen dem 18-jährigen Studenten Gregg und seiner Freundin Rosalind vor einer Bar in North Carolina geschah, könnte die Zukunft des US-Fussballs in neue Bahnen lenken – auch wenn die genauen Ereignisse aus jener Zeit im Dunkeln bleiben.

Um die verworrene Situation aufzulösen, hat der Verband mittlerweile die Anwaltskanzlei Alston & Bird mit der Untersuchung beauftragt. Berhalters bisheriger Assistent Anthony Hudson soll das Team auf die Länderspiele Ende Januar gegen Serbien und Kolumbien vorbereiten. Stewart wurde von der Verbandsspitze beauftragt, eine Trainerempfehlung abzugeben. Auch ein Verbleib von Berhalter sei Stand jetzt nicht ausgeschlossen, betonte der Sportdirektor.

