Nachhaltige Mode – Mode mit Moral? Ja, gerne! Die Zeiten der sinnbefreiten Kauflust in der Fashion-Branche ist vorbei. «Purpose Brands» verkaufen Konsum als Mittel zum guten Zweck – und sind damit erstaunlich erfolgreich. Silke Wichert

Weg mit den Arschlöchern: Die wenig subtile und mittlerweile legendäre Aktion des kalifornischen Outdoor-Herstellers Patagonia vor den US-Präsidentschaftswahlen. Foto: Patagonia

Auf die inneren Werte achten? Immer gut. Wenns um Kleidung geht, entdeckt man dabei manchmal sogar Erstaunliches. Letzten September zum Beispiel in einigen Shorts der kalifornischen Outdoor-Marke Patagonia auf der Rückseite des Etiketts folgende Botschaft: «Vote the assholes out». Dabei handelte es sich keineswegs um eine Guerilla-Aktion von ein paar Angestellten, sondern um eine offizielle Kommunikationsstrategie, die perfekt zum Leitspruch des Unternehmens passt: «In business to save our home planet.» Klimawandel-Leugner wie Trump kann man da nicht gebrauchen.