Leichte Herunterstufung – Corona-Impfstoff von Moderna weniger wirksam als angenommen Der Impfstoff schütze zu 90 Prozent vor einer Covid-19-Erkrankung und zu 95 Prozent vor einem schweren Verlauf, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Er schützt also 4,1 Prozent weniger, als bisher angenommen.

Der Impfstoff des US-Pharmaunternehmens Moderna soll zu 90 Prozent wirksam sein, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab. (Archivbild) AFP In einem im Dezember veröffentlichten Artikel wurde die Wirksamkeit noch mit rund 94 Prozent angegeben. (Archivbild) AFP Nach eigenen Angaben hat der US-Pharmariese bis jetzt 132 Millionen Impfdosen ausgeliefert. (Archivbild) AFP 1 / 4

Darum gehts Infos einblenden Das US-Pharmaunternehmen Moderna stuft die Wirksamkeit seines Impfstoffs runter.

Statt 94,1 Prozent, soll dieser nur 90 Prozent wirksam sein. Aber zu 95 Prozent vor schweren Verläufen schützen.

Dies geht aus der laufenden dritten Phase einer klinischen Studie mit mehr als 30’000 Menschen in den USA hervor.

Das US-Pharmaunternehmen Moderna hat die Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs leicht herabgestuft. Der Impfstoff schütze zu 90 Prozent vor einer Covid-19-Erkrankung und zu 95 Prozent vor einem schweren Verlauf, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. In einem im Dezember im «New England Journal of Medicine» veröffentlichten Artikel hatte Moderna die Wirksamkeit noch mit 94,1 Prozent angegeben.

Die neuen Ergebnisse stammen aus der laufenden dritten Phase einer klinischen Studie mit mehr als 30.000 Menschen in den USA. Den Grund für die gesunkene Wirksamkeit nannte das Unternehmen nicht, sie könnte jedoch auf die inzwischen zirkulierenden neuen Virusvarianten zurückzuführen sein.

Moderna arbeitet an zwei speziellen Versionen des Impfstoffs

Moderna arbeitet derzeit an zwei speziell gegen diese Corona-Mutanten wirkenden Versionen des Impfstoffs. Erste Ergebnisse aus Versuchen an Mäusen sind dem Unternehmen zufolge vielversprechend. «Die neuen präklinischen Daten zu unseren variantenspezifischen Impfstoffkandidaten stimmen uns zuversichtlich, dass wir aufkommende Varianten proaktiv angehen können», sagte Geschäftsführer Stéphane Bancel.

Das US-Pharmaunternehmen hat nach eigenen Angaben bislang 132 Millionen Dosen seines Corona-Impfstoffs weltweit ausgeliefert, rund 117 Millionen Dosen davon gingen an die USA.

AFP/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.