Impf-Fahrplan ausgebremst – Moderna liefert fast eine halbe Million Dosen weniger im Mai Erneut gibt es beim Pharmakonzern Lieferschwierigkeiten. Geplante Impfungen müssen voraussichtlich verschoben werden – bei den Kantonen ist die Verunsicherung gross. Alexandra Bröhm , Luca De Carli , Christoph Lenz

Die Herstellung der mRNA-Impfstoffe ist komplex: Moderna lässt Teile des Vakzins bei Lonza im Wallis fertigen. Foto: Keystone

Für alle, die auf einen Impftermin warten, gibt es schlechte Nachrichten: Hersteller Moderna kann auch im Mai nicht so viele Impfdosen liefern, wie eigentlich angekündigt sind. Im Mai hätte der Bund knapp zwei Millionen Impfdosen des US-Herstellers für die Schweiz erwartet. Nun soll diese Lieferung fast eine halbe Million tiefer ausfallen und nur bei rund 1,5 Millionen Dosen liegen. «Wir bekommen im Mai deutlich weniger Dosen als eigentlich versprochen», sagt Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion des Kanton Berns.

Noch vor einer Woche hatte der Bund die Kantone in einem Schreiben informiert, dass die Liefermenge bei Moderna im Mai rund 2 Millionen betragen würde. Vier Tage später war alles wieder anders. Explizit auf die grosse Verzögerung hingewiesen hat der Bund die Kantone in einem zweiten Schreiben vom Wochenende allerdings nicht. Darin wird lediglich erwähnt, dass ein Diagramm angepasst wurde, in dem die voraussichtlichen Lieferungen der nächsten Monate sichtbar sind.