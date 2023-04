Unbewilligte Demonstration in Zürich – Molotowcocktails und eine «erschreckende Gewaltbereitschaft» In der Nacht auf Sonntag haben linksextreme Demonstrierende im Langstrassenquartier die Polizei angegriffen. Sieben Stadtpolizisten wurden verletzt, die Höhe des Sachschadens ist unklar. Claudia Schmid

Die Polizisten riegelten die Langstrasse ab. Foto: PD

Am Sonntagmittag liegt auf dem Boden der Langstrassenunterführung noch überall Gummischrot. An der Ecke Langstrasse/Neufrankengasse ist das Trottoir mit roter Farbe übersät. Weitere Spuren der Zerstörung sind am Sonntag vor allem in Form von Graffiti sichtbar. Sie verteilen sich über die Langstrasse im Kreis 5 sowie die Schönegg- und die Felstrasse im Kreis 4.