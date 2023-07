Film-Highlights der Woche – «Mon crime» ist eine schrille Komödie um einen Mordfall Dazu empfehlen wir ein Drama über die grösste Müllhalde von Nicaragua und einen Liebesfilm über ein schillerndes Paar kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Zoé Richardet Gregor Schenker

«Mon crime»: Madeleine (Nadia Tereszkiewicz) bekennt sich zu einem Mord, den sie gar nicht begangen hat. Foto: PD/Filmcoopi

Mon crime

Krimikomödie von François Ozon, F 2023, 102 Min.

Die Schauspielerin Madeleine (Nadia Tereszkiewicz) steht in einer heruntergekommenen Wohnung im Frankreich der 30er-Jahre und will Suizid begehen. Zu ihrer Mitbewohnerin, der Anwältin Pauline (Rebecca Marder), sagt sie: «Du wirst dich sicher auch umbringen wollen, wenn du darüber nachdenkst.» Sie hätten beide kein Talent und würden morgen auf die Strasse gesetzt, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen könnten. «Langsam nervst du», entgegnet Pauline. «Es ist schön draussen, und ich habe zwei Brote mitgebracht.» Madeleine fragt nach dem Brotbelag, da klingelt ein Detektiv (Franck de Lapersonne) an der Tür.

Der Produzent, den Madeleine kurz zuvor besucht hat, wurde ermordet, sie steht unter Verdacht. Obwohl sie die Tat nicht begangen hat, bekennt sich die Schauspielerin schuldig. Vom Prozess erhofft sie sich Ruhm und einen Freispruch wegen Notwehr – und sie hat Erfolg. Auch Polizei und Gericht profitieren vom falschen Geständnis, denn sie können sich mit einem effizient gelösten Fall brüsten. So versuchen diverse Figuren, Madeleines Lüge aufrechtzuerhalten. Das führt zu skurrilen Situationen, die wunderbar unterhalten.

Ständig geraten in dieser Komödie überzeichnete Figuren in eine missliche Lage, aus der sie sich mit List wieder befreien. Trotz des sehr klassischen Aufbaus – der vermutlich auch daher rührt, dass dem Drehbuch ein Theaterstück aus den 30ern zugrunde liegt – sorgt der Film für Überraschungen: Der Regisseur und Drehbuchautor François Ozon setzt viele charmante Details ein. Als beispielsweise ein Stummfilmstar den Tathergang schildert, wird die Erzählung auch in Stummfilmmanier dargestellt. Einmal mehr beweist Ozon, dass er ein Profi auf dem Gebiet der schrillen Farce ist. (ric)

La hija de todas las rabias

Drama von Laura Baumeister de Montis, NIC 2022, 91 Min.

La Chureca ist eine Müllhalde bei Managua, der Hauptstadt von Nicaragua. Sie liegt am Ufer des Xolotlan-Sees, die Aussicht auf das Wasser und die fernen Berge ist wunderschön. Vor dieser Kulisse durchwühlen Menschen Müllhaufen nach Verwertbarem.

Die Soziologin und Regisseurin Laura Baumeister de Montis hat dort lange recherchiert und hält die Widersprüche in faszinierenden Bildern fest. Sie erzählt die Geschichte einer Elfjährigen (Ara Alejandra Medal), die zusammen mit der Mutter (Virginia Raquel Sevilla Garcia) am Rande der Deponie lebt. Die beiden verdienen sich neben dem Müllsammeln mit einer Hundezucht etwas dazu, doch als alle Welpen aus dem jüngsten Wurf sterben, fürchten sie die Rache des Auftraggebers.

Regisseurin Baumeister packt viel über die realen Zustände in ihrer Heimat in den Film, der dann aber doch auch Märchenhaftes an sich hat: Die lebhaften Träume der kleinen Heldin sorgen für denkwürdige Momente. (ggs)

Alma & Oskar

Biopic von Dieter Berner, A/CH/D/CZ 2022, 89 Min.

Der expressionistische Maler Oskar Kokoschka (Valentin Postlmayr) und Alma Mahler (Emily Cox), die Witwe des Komponisten Gustav Mahler, waren kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges das wahrscheinlich schillerndste Paar der österreichischen Kunstszene.

Sie spielte mit dem Künstler, liess sich aber auch von anderen Geistesgrössen hofieren, etwa vom Architekten Walter Gropius (Anton von Lucke). Kokoschka tobte randalierend durch sein Atelier, wie sich das für liebeskranke Genies gehört.

Regisseur und Drehbuchautor Dieter Berner («Egon Schiele: Tod und Mädchen») schafft Bilder männlicher Machtansprüche, davon abgesehen ist der Film aber eher deutscher Realismus als Expressionismus. (SZ)

Hijack

Thrillerserie von George Kay und Jim Field Smith, GB/USA 2023, 7 Folgen

Der Flug startet frühmorgens in Dubai, es geht nach London Heathrow, die Flugzeit beträgt sechs Stunden vierundfünfzig Minuten. Fast sieben Stunden, sieben Episoden, das bedeutet Hochspannung in Echtzeit. An Bord ist unter anderem Sam Nelson, der als Verhandlungsführer für Firmen arbeitet, gespielt von Idris Elba. Kurz nach dem Start gerät der Flieger in die Gewalt einer Truppe Entführer. Im Umgang mit den Terroristen ist Nelsons Geschick gefordert. (SZ)

Marie Antoinette

Historienserie von Deborah Davis, F/GB 2022, 8 Folgen

Die Serie erzählt aus dem Leben der österreichischen Erzherzogin, die als 14-Jährige nach Versailles kommt, wo sie ihr künftiger Ehemann, Louis XVI., mit zotteligen Haaren und einem toten Hasen in der Hand begrüsst. Von wegen enchanté. Aber alle warten auf einen Thronerben. Autorin Deborah Davis, die am Drehbuch zu «The Favourite» mitgeschrieben hat, lässt Marie Antoinette sehr modern wirken. Die Deutsche Emilia Schüle und der Brite Louis Cunningham («Bridgerton») funktionieren dabei als Königspaar ganz wunderbar. (SZ)

Bäumli-Open-Air

Die Bäumli-Terrasse am Winterthurer Lindberg beherbergt an zwei Juli-Tagen ein Open-Air-Kino. Organisiert wird der Anlass vom Kino Nische. Ab 20 Uhr steht die Bar offen, Vorführungsbeginn ist um halb zehn. Am Freitag schildert «Eo» die Abenteuer eines Esels, am Samstag läuft «Groundhog Day». In der Komödie spielt Bill Murray einen mürrischen Wettermann, der denselben Tag wieder und wieder erlebt. (ggs)

Freiluftkino Baden

Ein Open Air mit Aussicht: Dieses Freiluftkino befindet sich auf dem Dach des Parkauses Gartenstrasse. Die Bar öffnet um halb sechs, die Filme beginnen beim Eindunkeln. Unser Tipp ist «The Last Film Show» (Sa 22.7.), die Geschichte eines kleinen Jungen, der in seinem abgelegenen Dorf in Westindien die Liebe zum Kino entdeckt. (ggs)

Keine Züritipps mehr verpassen? Aktivieren Sie in den Einstellungen Ihrer App die Push-Mitteilungen für Züritipp und erhalten Sie die neuesten Tipps direkt auf Ihr Smartphone. Falls Sie die App noch nicht installiert haben, können Sie das hier tun.

Mehr Infos Gregor Schenker ist seit 2012 Filmredaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert. Mehr Infos @GregorSchenker

Fehler gefunden?Jetzt melden.