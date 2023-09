Mord an der Zürcher Langstrasse – «Das Milieu ist brutaler geworden» Sigi Huber ist Präsident des Gewerbevereins Kreis 4 und seit 50 Jahren in der Langstrassen-Szene unterwegs. Den ermordeten Barkeeper der Lugano-Bar hat er gekannt. Er ordnet die Tat ein. Sascha Britsko

Seit 50 Jahren unterwegs im Milieu, seit 6 Jahren Präsident des Gewerbevereins Kreis 4, seit 13 Jahren Wirt im Biergarten: Sigi Huber. Foto: Andrea Zahler

Am Mittwoch wurde in der Lugano-Bar ein Mann durch mehrere Messerstiche getötet. Die Tat ereignete sich am helllichten Tag.