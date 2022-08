Neue Lärmgrenzwerte empfohlen – Zwischen 22 und 7 Uhr soll Ruhe sein am Himmel Geht es nach der Eidgenössischen Kommission für Lärmbekämpfung, werden die Lärmgrenzwerte deutlich verschärft. Stark betroffen wäre der Flughafen. Andrea Söldi Raisa Durandi

An der Opfikonerstrasse in Wallisellen ist es schwierig, einen Sommerabend auf dem Balkon zu geniessen. Foto: Raisa Durandi

Der erste Flieger donnert um 6.02 Uhr über die Häuser. Die Opfikonerstrasse in Wallisellen liegt genau unter der Anflugschneise zum Flughafen. «Der Lärm am frühen Morgen stört», sagt Anwohnerin Marlise Pulver. «Häufig kann ich nicht mehr richtig einschlafen.» Ihr Mann Georges Pulver ist Frühaufsteher und meist sowieso spätestens um sechs Uhr auf den Beinen. Lästig findet er jedoch den Fluglärm am Abend, der oft bis um Mitternacht andauert. Wenn die beiden Musik hören oder fernsehen, übertönt in regelmässigen Abständen ein Flugzeugmotor das Programm. Auch ihren Balkon können die beiden kaum geniessen. Beide Ehepartner sind Mitte 70 und wohnen seit gut 35 Jahren an diesem Ort. «Was wollen wir noch umziehen in unserem Alter», sagt Marlise Pulver. Während der Pandemie hätten sie die Ruhe sehr genossen. «Seither nehme ich den Lärm stärker wahr.»