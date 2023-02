Bissige Gesellschaftskritik

Die Pierrot-Clique verknüpft das Thema Klimawandel mit bissiger Gesellschaftskritik. Ihr Sujet lautet: «Mr droggnen us». Sie dichten dazu:

S isch hüt Zoobe zem lache

Mit eme droggene Kopf kasch nit emool me Väärsli mache

Wenn's so wyttergoot emänd

Git's bald kai Baiz me letschtenänd

Influenzen und zwoor vyyl

Statt ebbis schaffe dasch my Zyyl

D Generation Z macht mr Soorge.

Ych wett, ass die e schwirigi Zuekunft het.

Der Laterne der Pierrot-Clique fehlt das Wasser. Foto: Katrin Hauser

Auf der Laterne der Naarebaschi schwingt ein alter Nazi die Schweizer Fahne. «Mir luege zem Rächte – isch es Dir rächt?» heisst ihr Sujet in diesem Jahr.

Sie dichten dazu:

Die rächte Ärm zeige nach oobe

aber ob sy Nazis sin, darfsch nit frooge

Bim randaliere sin alli Lingge und Rächte drbi

Für d' Konsequänze aber stoht keine y.

Nazi-Alarm bei den Naarebaschi. Foto: Katrin Hauser

Die Opti-Mischte sorgen sich um die Nahrungsmittelsicherheit. Ihr Sujet lautet: Die neii Aabauschlacht pfläggt wagger, Kemyy und Gift uff jeedem Agger.

Die «verseuchte» Laterne der Opti-Mischte. Foto: Katrin Hauser

Die junge Garde der VKB blickt über den Ärmelkanal: Charles, der ewige Prinz und neue König Grossbritanniens prangt auf der Laterne. Dazu dichten sie:

Als Babbe sig är nit ganz aifach

Als Keenig defür zwaifach

Grossbritanniens neuer König Charles darf an der Fasnacht natürlich nicht fehlen. Foto: Katrin Hauser

Bei den Gniesser geht es in diesem Jahr ums grosse Ganze – und nicht ums Geniessen. «Jetz hämmer dr Sämf», lautet ihr Sujet. Doch gemeint ist eigentlich, dass der Senf und Anderes fehlt aufgrund der Verwerfungen, die Putins Krieg in der Ukrainie ausgelöst hat. Sie fragen: «Unseri Wält gheit us de Fuege, ka me no soorglos in d Zuekunft luege?»

Neben Krieg, Inflation, Klimakrise machen sich die Gniesser aber auch ganz lokal Sorgen wegen der Basler Verkehrspolitik:

Parkplätz vernichte isch biirewaich

Däm sait me statt Sänf ganh aifach Saich

Die Zeit ist um. Die Laterne der Gniesser ist deutlich. Foto: Katrin Hauser

Die Politik der Basler Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller ist auch auf der wunderschönen Laterne der alten Garde der VKB ein Thema. Bei ihnen geht es in diesem Jahr um das «Pflanzblätz-Gschyss», also um die Schrebergarten-Abstimmung. Keller und ihr Departement wollten die Wege in den Familiengärten für die Allgemeinheit öffnen. Das fanden die Gärtnerinnen und Gärtner weniger prickelnd und wehrten sich dagegen. Am Ende gab es für Keller an der Urne eine eher peinliche Niederlage.

Auf der Laterne der VKB heisst es dazu:

S wär besser, wäri s Esthi Käller

bi soo Entscheid e bitzli häller