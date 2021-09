Gegen Zertifikatspflicht - Massnahmengegner mobilisieren für Gross-Demo in Bern

Demonstration in angespannter Lage – Nause und Müller warnen vor Eskalation Erneut gibt es eine Kundgebung gegen Corona-Massnahmen. Behörden von Stadt und Kanton sind besorgt wegen der aufgeheizten Stimmung. Der Hauptorganisator setzt auf Eigenverantwortung. Sarah Buser

Aufgeheizte Stimmung: Szene während einer Demonstration gegen Corona-Massnahmen im letzten Herbst. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Er habe die letzten Tage praktisch durchgehend am Telefon verbracht, sagt Nicolas A. Rimoldi. Ihm ist es wichtig, dass das A. zwischen Vor- und Nachname nicht vergessen geht. Der 26-Jährige aus dem Kanton Luzern ist Co-Präsident der Gruppierung Massvoll, die in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrmals Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen organisiert hat, so auch die Demonstration diesen Mittwoch. Der Hauptorganisator, wie er sich selber bezeichnet, hat mobilisiert, Polizei und Behörden informiert. Wenn der Bundesrat die Zertifikatspflicht ausdehnt, was wahrscheinlich ist, gehen die Massnahmengegner auf den Bundesplatz. In mehreren Chatforen wird dazu aufgerufen.