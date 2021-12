Déjà-vu-Erlebnis – München baut Türme, Basel staunt Klötze Zwei 155 Meter hohe Bauten, welche die Architekten Herzog & de Meuron in der bayerischen Metropole planen, sehen den Roche-Hochhäusern in Basel verblüffend ähnlich. Kritiker sprechen von einem völlig «abgehobenen Projekt». Martin Furrer

«Himmelschreiender» Eingriff ins Stadtbild oder «filigrane» Architektur? Zwei 155 Meter hohe Türme der Architekten Herzog & de Meuron in München sorgen für erregte Debatten. Visualisierung: Herzog & de Meuron

Die Ähnlichkeit der geplanten Türme in München mit den Roche-Türmen in Basel (Bild) ist frappant. Foto: Nicole Pont

In München geschieht derzeit Verblüffendes. So verblüffend ist es, dass man in Basel-Stadt ein Déjà-vu-Erlebnis haben dürfte: Ein Bauprojekt des Architekturbüros Herzog & de Meuron sorgt für erregte Debatten.

Unter anderem wollen die Architekten im Nordwesten der Metropole auf dem ehemaligen Areal der Paketpost, das die Behörden in ein Stadtquartier verwandeln werden, zwei Türme hochziehen. Sie sollen 155 Meter in den Himmel wachsen. Das höchste Bauwerk bliebe zwar der 291 Meter hohe Olympiaturm, doch die Türme würden alle anderen Hochbauten überragen.