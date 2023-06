Wirbel um Verpflegung im Zoo Zürich – Müssen es tatsächlich Chicken-Nuggets sein? Das Zoo-Restaurant verzichtet auf paniertes Hühnerfleisch. Zum Leidwesen der Kinder, behauptet ein FDP-Politiker. Ist das wirklich so? Ein Besuch vor Ort. Chris Winteler

Der Renner im Zoo-Restaurant Pantanal: «Zoo-Nuggets mit Züri Frites» für 16.80 Franken. Foto: Urs Jaudas

Fabian M. Grau, Präsident der Jungfreisinnigen Zürcher Unterland, war kürzlich im Zürcher Zoo und hat feststellen müssen: Es gibt keine Chicken-Nuggets mehr! Nur noch Vegi-Nuggets. Das kann der FDP-Politiker (für Toleranz, gegen «Verbotspolitik») nicht akzeptieren. Er haut in die Tasten und twittert: «Echt schade, hat der Zoo Zürich nur noch Fake-Chicken-Nuggets! Vor allem schade für all die Kinder. Und das wegen angeblich ‹ökologischen Gedanken›. Warum bietet ihr nicht einfach beides an? #unnötigeUmerziehung.»