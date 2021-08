SVP-Bundesräte erhöhen Druck – Müssen Ungeimpfte ihren Corona-Test bald selber bezahlen? Schluss mit Gratistests für Impfunwillige: Das verlangt nach Guy Parmelin nun auch Ueli Maurer. Schon am Mittwochmorgen befasst sich der Bundesrat mit dem Thema. Charlotte Walser , Beni Gafner

Leute stehen für den Schnelltest an: Covid-Schnelltest vor dem Club Le Ciel in Bern.

Foto: Susanne Keller

Wer sich nicht impfen lassen will, kann sich heute vor dem Clubbesuch gratis testen lassen – jedes Wochenende. Der Bund übernimmt die Kosten für Antigen-Schnelltests. Dass die Allgemeinheit für die Kosten von etwa 50 Franken pro Test aufkommen muss, stösst zunehmend auf Kritik. Das Argument: Kostenpflichtige Tests würden nicht nur die Allgemeinheit entlasten, sondern auch den Druck auf Ungeimpfte erhöhen, sich impfen zu lassen.

Die SVP hat sich bisher stets für Wahlfreiheit und gegen Druck ausgesprochen. Nun ist es aber ein SVP-Bundesrat, der den Druck auf Ungeimpfte erhöhen will: Laut mehreren bundesratsnahen Quellen hat SVP-Bundesrat und Finanzminister Ueli Maurer einen entsprechenden Mitbericht verfasst. Er fordert das Ende der Gratistests. Damit wird sich der Bundesrat am Mittwoch – an der ersten Sitzung nach den Ferien – mit der Frage befassen müssen.