Wichtige Fragen und Antworten – Müssen wir jetzt das Zertifikat unserer Verwandten kontrollieren? Wegen der steigenden Fallzahlen und der neuen Variante Omikron will der Bundesrat die Corona-Regeln verschärfen – auch im Privaten. Was Sie dazu wissen sollten. Jacqueline Büchi

Nun werden die Massnahmen doch noch verschärft vor Weihnachten. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Warum plant der Bundesrat so kurz nach der Abstimmung neue Massnahmen?

Er begründet dies mit den hohen Fallzahlen einerseits und der neuen Corona-Mutation Omikron andererseits. Setze sich die Entwicklung fort, könne eine schweizweite Überlastung der Intensivpflegestationen nicht ausgeschlossen werden. Omikron wurde erst vergangene Woche entdeckt und am 26. November – zwei Tage vor der Abstimmung – von der Weltgesundheitsorganisation WHO als besorgniserregend eingestuft. Über die Mutation ist noch wenig bekannt, es ist aber möglich, dass die bisherigen Impfstoffe weniger wirksam sind gegen das neue Virus. Einen Zusammenhang mit dem Abstimmungsresultat stellte Bundespräsident Guy Parmelin in Abrede, es handle sich um simple «Realpolitik».