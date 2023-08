Vierte Anklage gegen früheren US-Präsidenten – Donald Trump, Häftling 01135809 mit Polizeifoto Donald Trump ist nun auch der erste ehemalige US-Präsident mit Polizeifoto. Sein vierter Gang vor die Strafjustiz war sein bisher härtester. Fabian Fellmann aus Washington

Ein Foto, das Trump gleich mal für seine Rückkehr auf Twitter, jetzt X, genutzt hat: der «Mug shot» aus dem Gefängnis in Georgia. Foto: AFP

«Never surrender», ergib Dich nie, schrieb Donald Trump trotzig unter sein bisher bemerkenswertestes Porträtfoto, als er es am Donnerstag in die sozialen Medien stellte. Wenige Minuten zuvor hatte Trump genau das Gegenteil getan und sich der Polizeibehörde von Fulton County in Atlanta ergeben. Dort machte der Sheriff das, was er stets tut: Er verhaftete den Angeklagten, fotografierte ihn und veröffentlichte das Foto.