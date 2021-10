Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Multiplizierte Dürre in den USA Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

Im Sommer 2012 ereignete sich im Mittleren Westen der USA eine grosse Dürre. Hier Mais auf einem Feld in Illinois. Foto: Keystone

In der Folge 247 des «Zahlendrehers» ist die eine Aufgabe ein Kryptarithmus zum Thema Dürre, die andere handelt von einer Rechnung mit Brüchen. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Kryptarithmus

Bei einem Kryptarithmus stehen gleiche Buchstaben für gleiche Ziffern und verschiedene Buchstaben für verschiedene Ziffern. Die Zahlen dürfen nicht mit einer Null beginnen.

Entziffern Sie

DRY x DRY = DENVER.

Entfernung von Brüchen

An der Wandtafel stehen die Zahlen

1 ½ ⅓ ¼ ⅕ ⅙ ⅐ ⅛ ⅑ ⅒ 1/ 11 1/ 12

Man darf zwischen zwei Brüchen ein + oder ein – setzen.

Entferne eine minimale Anzahl Brüche und setzte zwischen den restlichen die Operationszeichen so, dass das Ergebnis 0 ist. Entfernt man zum Beispiel alle Brüche ausser ½ , ⅓ und ⅙, kann man ½ – ⅓ – ⅙ = 0 erreichen.

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefert Ihnen Dmitrij Nikolenkov, ETH Zürich, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Joachim Laukenmann ist Redaktor im Team Wissen. Seine Schwerpunkte sind Physik, Astronomie, Mobilität, Energie und Klimawandel. Er hat Physik studiert und in Kosmologie promoviert. 2008 erhielt er den Alstom Journalistenpreis. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Wissenschaftsjournalismus. @JoLauki

