Klosterinsel Rheinau – Museumsverein wirft Blocher Erpressung vor Entweder die Musikinsel kann erweitern, oder sie zieht weg: Die Drohung von Christoph Blocher kommt nicht gut an beim Verein, der weiter für sein Museum kämpft. Markus Brupbacher

Neben der Klosterkirche in der Bildmitte befindet sich der noch nicht sanierte Abteitrakt. Foto: Michele Limina

Am Mittwochmorgen die Medienkonferenz von Christoph Blochers Stiftung Musikinsel Rheinau, am Abend die Jahresversammlung des Vereins Insel Museum Rheinau – ein Zufall? «Glauben Sie an Zufälle?», fragte Vereinspräsident Daniel Grob zurück. Blochers Ankündigung, von der Klosterinsel wegzuziehen, sollte er im Abteitrakt nicht mehr Platz für seine Musikinsel kriegen, habe ihn «total überrascht», sagte Grob. Es ist der noch nicht sanierte Gebäudeteil, in dem der Verein das Museum plant. Mehr Musikinsel oder das Museum: Für den Kanton als Eigentümer gibt es nur noch ein Entweder-oder.