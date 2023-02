Traditionshaus zieht weg – Musik Hug verlässt das Limmatquai Nach 150 Jahren an der Passantenlage sucht das Musikgeschäft einen neuen Standort in Zürich. Entlassungen soll es keine geben. ebi.

Bald Geschichte: Das Mutterhaus von Musik Hug am Limmatquai. Foto: Keystone

Nach gut 150 Jahren geht die Zeit für Musik Hug am Limmatquai zu Ende. Das Traditionshaus verlässt seinen Standort gegenüber des Helmhauses, wie die NZZ berichtet. Der Musikhändler hat zwar noch einen Mietvertrag bis Ende Januar 2025, man plane jedoch einen Auszug «im Lauf des nächsten Jahres», so Musik-Hug-Marketingleiter Christian Natale gegenüber der NZZ.

Natale begründet den Wegzug mit der Entwicklung der Mietpreise, der von internationalen Konzernen bestimmt würden. «Für uns als Schweizer KMU wird es schwierig, da mitzuhalten», so Natale.

Musik Hug will laut Natale aber an seinem Angebot am Zürcher Standort festhalten. Wo das Geschäft künftig lokalisiert sein wird, ist jedoch noch offen, die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten läuft. Was Natale bereits bestätigte, ist die Tatsache, dass die 49 Mitarbeitenden auch dort weiterbeschäftigt werden.

Für das Traditionsunternehmen ist es ein nächster einschneidender Schritt in seiner jüngsten Geschichte: Ende 2016 schloss Musik Hug drei von damals neun Filialen in der Stadt und entliess 85 von 230 Mitarbeitenden. Ein Jahr später verkaufte die Gründerfamilie das Geschäft an die Luzerner Musikpunkt AG.

